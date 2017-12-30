ابتكار لقاح ضد الإدمان على المخدرات

ابتكر العلماء لقاحا ضد الإدمان على المخدرات، وتم اختباره على الحيوانات بنجاح.

إقرأ المزيد

فقد نشر علماء مركز والتر ريد الوطني للطب العسكري في الولايات المتحدة مقالا عن نتائج بحثهم في مجلة "Journal of Medicinal Chemistry". وجاء فيه أن هذا اللقاح يحرر الأجسام المضادة التي تمنع مرور جزيئات الأفيون عبر الحاجز الدماغي. وهذا يعني أن المدمنين لن يشعروا بأي مفعول للمخدر.

ويشير الباحثون إلى أن المستحضر الجديد لا يمنع وصول الهيرويين فقط إلى الدماغ، بل وغيره من المواد المخدرة، ويتطلب التوصل إلى صيغة نهائية لهذا اللقاح عدة سنوات.

وتجدر الإشارة إلى أن الإحصائيات الأمريكية الرسمية تفيد بأن المخدرات أودت، عام 2016، بحياة 63600 مدمن، وهذا أكثر من سنة 2015 بنسبة 21%، وأعلن دونالد ترامب، في أغسطس الماضي، أن عدد مدمني المخدرات بلغ مستوى قياسيا.

المصدر: لينتا.رو

كامل توما