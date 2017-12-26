إدمان "ألعاب الكمبيوتر" اضطراب نفسي

نشرت صحيفة "New Scientist"، أن منظمة الصحة العالمية تعتزم إدراج إدمان "ألعاب الكمبيوتر" في قائمة الأمراض النفسية في التصنيف الدولي.

ولم تشهد قائمة الأمراض في التصنيف الدولي أي تغيير منذ عام 1991، إلا أن منظمة الصحة العالمية قامت بإعداد مشروع نسخة جديدة للقائمة لعام 2018.

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وقد ضمت الصيغة النهائية لقائمة الأمراض النفسية بحسب صحيفة "ICD-11" التي تملك نسخة أولية من القائمة، مرض الاضطراب النفسي بسبب الإدمان على الألعاب الكمبيوترية "إذا اعترف المريض بأنها أهم شيء يقوم به" مقابل أمور الحياة الأخرى. ويجب التأكد من أن هذا السلوك غير الصحي استمر لعام كامل على الأقل لتشخيص المرض.

ويقول أخصائي منظمة الصحة العالمية فلاديمير بوزنياك: "يجب على أخصائيي الرعاية الصحية أن يعترفوا بأن الإدمان على اللعب يمكن أن يؤدي إلى عواقب صحيّة وخيمة، مثل المدمنين على شرب الكحول، لكن التمادي وزيادة (الجرعة) في كلتا الحالتين يوصل إلى أعراض لا تحمد عقباها".

يذكر أن الأخصائيين اعتبروا سابقا أن الإدمان على "الشراء أو العمل أو مشاهدة التلفاز" يؤدي إلى الهوس، فضلا عن الأنواع الأخرى من الممارسات التي تؤدي إلى اضطرابات نفسية خطيرة بما في ذلك الإدمان على الإنترنت.

المصدر: تاس

خالد ظليطو