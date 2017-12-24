أسباب نزيف اللثة عند تنظيف الأسنان

يعاني الكثير من الناس من نزف الدم من اللثة وخاصة عند تنظيف الأسنان بالفرشاة، فما هي أسبابه وطرق علاجه؟

قبل كل شيء، يجب معرفة سبب هذا النزف، وبعد ذلك يبدأ العلاج، لأن الأسباب كثيرة ومختلفة ولكن أهمها وأكثرها انتشارا هي:

- استخدام الفرشاة: يستخدم الكثيرون الفرشاة بصورة خاطئة علاوة على أنهم لا يختارون الفرشاة الملائمة. أي أن معظمهم يختار فرشاة قاسية جدا تخدش اللثة وتجرحها، لاعتقادهم بأنها تنظف بشكل أفضل وتخدم فترة أطول. كما يخطئ البعض في طريقة التنظيف. لذلك عند رؤيتهم نزف الدم عليهم قبل كل شيء مراجعة الطبيب لتحديد السبب، وليرشدهم إلى الطريقة الصحيحة في تنظيف الأسنان وكيفية اختيار نوع الفرشاة.

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- الترسبات الجيرية على الأسنان: وتحتل المرتبة الثانية في قائمة أسباب نزف اللثة. وتظهر هذه الترسبات في قاعدة الأسنان. وقد يكون السبب أيضا تنظيف الأسنان بشكل خاطئ. لذلك عند مراجعة الطبيب وإزالة هذه الترسبات يتوقف النزيف.

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- أمراض اللثة: وهذه أمراض جدية تسبب النزف، مثل التهاب اللثة الحاد أو المزمن أو تخلخلها. ويجب معالجة هذه الالتهابات بسرعة قبل أن تسبب فقد الأسنان.

ويدعو المختصون إلى مراجعة أطباء الأسنان بشكل دوري، وإجراء فحص شامل بين الفينة والأخرى للاطمئنان على صحة الأسنان، واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لحمايتها في الوقت المناسب.

المصدر: وكالات

كامل توما