علماء يحددون غذاء يرفع نسبة الذكاء

قام الباحثون بإجراء دراسات شاملة حددوا بنتائجها المادة الغذائية التي ترفع نسبة الذكاء لدى الإنسان.

ونشرت هذه الدراسة في موقع " Eurekalert "، حيث أثبت فيها علماء من جامعة بنسلفانيا أن تناول الأسماك يزيد من الذكاء ويحسن نوعية النوم لدى الإنسان.

وشملت الدراسة 541 طفلا من الصين، تتراوح أعمارهم بين 9 و11 سنة (54% منهم ذكور و46% إناث)، أجابوا في البداية عن عدد المرات التي يتناولون فيها الأسماك في غذائهم، ثم اجتازوا اختبار الذكاء وفي نفس الوقت سئلت عائلاتهم عن كيفية نوم هؤلاء الأطفال.

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وتبين نتيجة الاختبار أن الأطفال الذين يأكلون الأسماك مرة واحدة في الأسبوع يعانون من اضطرابات النوم أقل من أقرانهم، كما أنهم اجتازوا اختبار الذكاء بمعدل أعلى بـ 4.8 درجة من البقية الذين يتناولون الأسماك بنسبة أقل، أو لا يتناولونها أبدا.

وتؤكد جينيفر بينكو-مارتن المشاركة في الدراسة، أن نتائج هذا البحث تدعم فكرة إضافة المزيد من الأسماك إلى غذاء الأطفال ابتداء من عمر السنتين لتعويدهم على مذاق ورائحة هذا الطعام القيم لكي لا يتجنبوه في المستقبل.

وكانت الدراسات العلمية السابقة أظهرت تأثير الأحماض الدهنية "أوميغا 3" الموجودة في الأسماك على النشاط العقلي، لكنها لم تكشف عن العلاقة بين زيادة الذكاء وتحسن النوم بما فيه الكفاية.

المصدر: نوفوستي

خالد ظليطو