الشتاء خطر على مرضى القلب

يزيد برد الشتاء من تفاقم أمراض القلب، فقد يكون البرد سببا في أزمة قلبية مفاجئة، بسبب تأثيره على الأوعية الدموية.

ويشير أطباء القلب إلى أن درجات الحرارة المنخفضة للهواء الجوي تسبب تضيق الأوعية الدموية، وقد يؤدي ذلك إلى وفاة الأشخاص المصابين بأمراض القلب وخاصة الذين يعانون من ارتفاع في لويحات الكوليسترول.

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وبحسب الخبراء، فإنه عند تضيق الأوعية الدموية بسبب البرد، يبدأ القلب بضخ الدم بوتائر سريعة، ما يسبب اضطراب النبض. علاوة على هذا، وبسبب التضيق وعدم وصول كمية كافية من الدم، تقل كمية الأوكسيجين والمواد المغذية اللازمة لعمل القلب، وعلى هذه الخلفية يضطرب عمله، ما قد يتسبب بنوبة قلبية.

كما يوصي الأطباء جميع المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية بحمل الأدوية التي وصفها الطبيب بشكل دائم، وكذلك استشارة الطبيب في فصل الشتاء، لحماية القلب.

كما من الضروري تجنب تناول المواد الغذائية التي تسبب ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، وعليهم ارتداء ملابس تحميهم من برد الشتاء.

المصدر: ميديك فوروم

كامل توما