والحنجرة هي جزء من الحلق يحتوي على الحبال الصوتية والتي تسمح للإنسان بالتنفس والبلع والتحدث.

وبفضل عملية الزرع الرائدة التي أجرتها مؤسسة "مايو كلينك"، عاد صوت مارتي كيديان تدريجيا. وقد استعاد بالفعل ما يقارب 60% من الوظيفة الصوتية.

Washington Post: Dr David Lott's team reported early results of the first known total larynx transplant on a patient with active cancer in the journal Mayo Clinic Proceedings.https://t.co/O3Jyswng4N — Mayo Clinic Proceedings (@MayoProceedings) July 9, 2024

Mayo Clinic marks a medical milestone with the world’s first known successful total larynx transplant performed in a patient with active cancer as part of a clinical trial.



Learn more: https://t.co/m4OFXMUE06 — Mayo Clinic (@MayoClinic) July 9, 2024

وقال ديفيد لوت، دكتوراه في الطب، في قسم طب الأنف والأذن والحنجرة (ENT)، والمتخصص في جراحة الرأس والرقبة/علم السمع في مؤسسة "مايو كلينك"، في أريزونا: "لقد تجاوزت الجراحة وتقدم المريض توقعاتنا. يعد هذا إنجازا هائلا في إطلاق ما نعتقد أنه مستقبل زراعة الحنجرة".

وتوفر عملية الزرع الناجحة هذه الأمل للمرضى الذين لا يستطيعون التحدث أو البلع أو التنفس بسبب مشكلات في الحنجرة.

For almost two decades, Dr. David Lott and his team at Mayo Clinic in Phoenix have been researching laryngeal transplantation.



Meet Marty Kedian, one patient who is now getting his voice back after undergoing the 21-hour procedure: https://t.co/AcEGChzUtb pic.twitter.com/FJh0tGNJCW — Mayo Clinic (@MayoClinic) July 9, 2024

ومنذ نحو عقدين من الزمن، كان الدكتور ديفيد لوت وفريقه في "مايو كلينك" في فينيكس يبحثون في مسألة زراعة الحنجرة.

وتعرف الفريق على كيديان، والذي أصبح أول مريض في العالم يخضع لعملية زرع حنجرة كاملة بنجاح، والذي بدأ الآن في استعادة صوته.

Six surgeons performed a 24 hour surgery that gave Marty Kedian, a laryngeal cancer patient, his voice back. pic.twitter.com/qe83lHc8s8 — USA TODAY Video (@usatodayvideo) July 10, 2024

وتعد عملية زرع الحنجرة عملية جراحية معقدة، حيث تحل محل حنجرة المريض والهياكل المحيطة بها. وتم تنفيذ عدد قليل فقط في جميع أنحاء العالم.

ووفقا لبيان صحفي، فإن كيديان تلقى ثالث عملية زرع حنجرة كاملة يتم إجراؤها على الإطلاق في الولايات المتحدة، و"الأولى لمريض مصاب بالسرطان النشط في الولايات المتحدة".

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وقام الفريق الجراحي أولا بإزالة شكل نادر من سرطان الحنجرة يُعرف باسم الساركوما الغضروفية. وبعد استئصال السرطان، أجريت عملية الزرع.

وأجرى فريق متعدد التخصصات عملية جراحية استغرقت 21 ساعة، حيث تمت زراعة حنجرة كيديان والبلعوم (الحلق العلوي) والقصبة الهوائية العلوية والمريء العلوي (أنبوب الغذاء) والغدة الدرقية والغدة جارة الدرقية (المنظمة للهرمونات)، بالإضافة إلى الأوعية الدموية والأعصاب الحيوية.

وأجريت عملية الزرع كجزء من أول تجربة سريرية لزراعة الحنجرة في الولايات المتحدة. وهذا يمهد الطريق لجعل هذه العملية النادرة متاحة لمزيد من المرضى الذين هم في أمس الحاجة إليها.

وقال الدكتور لوت: "تتيح لنا هذه التجربة السريرية إجراء تحقيق علمي حقيقي يهدف إلى إجراء بحث شامل حول سلامة وفعالية زراعة الحنجرة كخيار موثوق به للمرضى".

وبعد أربعة أشهر من الجراحة، غيرت النتائج حياة كيديان الذي أمضى سنوات عدة في مكافحة السرطان والخضوع للعديد من العمليات الجراحية التي أثرت بشدة عليه، حيث فقد صوته وقدرته على البلع بشكل طبيعي، واحتاج في النهاية إلى ثقب القصبة الهوائية (ثقب التنفس في رقبته) للتنفس. وقد أثر هذا بشكل كبير على نوعية حياته بشكل عام.

ويمكنه الآن التحدث مرة أخرى. ووفقا للبيان الصحفي، يمكنه أيضا أن يبتلع ويتنفس بشكل مستقل، ويستعيد نوعية الحياة التي كان يعتقد أنه فقدها إلى الأبد.

وأشار الأطباء إلى أنه سيتم سحب أنبوب القصبة الهوائية بمجرد أن يتمكن من التنفس بشكل طبيعي مرة أخرى.

نشر التقرير المفصل لهذه الحالة في المجلة الطبية Mayo Clinic Proceedings.

جدير بالذكر أن مركز "غاماليا" الروسي يجري حاليا تجاربه قبل السريرية على لقاح ثوري للسرطان، والذي سيتم إنتاجه بشكل مخصص لكل حالة مرضية على حدة بمساعدة الذكاء الاصطناعي العامل ببرمجيات روسية "عالية المستوى" وفقا لمدير المركز ألكسندر غينتسبورغ.

وفي حال إتمام التجارب السريرية للقاح الجديد بنجاح، فإنه سيساعد على محاربة أنواع مختلفة من السرطانات والتي لا يوجد لها علاجات فعالة حتى الآن، بما في ذلك بعض أنواع سرطانات الجلد وسرطانات الرئة وسرطانات البنكرياس.

المصدر: Interesting Engineering