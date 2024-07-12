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    الصحة
    تاريخ النشر: 12.07.2024 | 07:54 GMT

    الصحة العالمية: "كوفيد-19" لا يزال يودي بحياة 1700 شخص أسبوعيا في أنحاء العالم

    قالت منظمة الصحة العالمية إن "كوفيد-19" لا زال يودي بحياة نحو 1700 شخص أسبوعيا في أنحاء العالم، داعية الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة لـ"مواصلة تلقي اللقاح ضد الفيروس".

    الصحة العالمية: "كوفيد-19" لا يزال يودي بحياة 1700 شخص أسبوعيا في أنحاء العالم
    Globallookpress

    ونبه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، في مؤتمر صحفي أمس الخميس من "خطورة تراجع الحماية عبر اللقاحات".

    وأوضح أنه "رغم استمرار تسجيل وفيات فإن البيانات تظهر أن الحماية عبر اللقاحات تراجعت بين العاملين في مجال الصحة والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، وهما من أكثر الفئات عرضة لخطر الإصابة".

    وأضاف "توصي منظمة الصحة العالمية بأن يتلقى الأشخاص في الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة لقاح "كوفيد-19" في غضون 12 شهرا من آخر جرعة لهم".

    وأبلغت منظمة الصحة العالمية بأكثر من "سبعة ملايين وفاة بسبب فيروس كورونا، وإن كان يعتقد أن الحصيلة الحقيقية للجائحة أعلى بكثير".

    وأدى الفيروس إلى تفكيك اقتصادات وشل الأنظمة الصحية.

    وكان تيدروس أعلن نهاية "كوفيد-19" كحالة طوارئ صحية عالمية في مايو 2023 بعد أكثر من ثلاث سنوات من رصد الفيروس لأول مرة في منطقة ووهان بالصين أواخر 2019.

    وحثت منظمة الصحة العالمية الحكومات على "مواصلة رصد الفيروسات وتحديد تسلسلها، وضمان الوصول إلى اختبارات وعلاجات ولقاحات موثوقة وبأسعار معقولة".

    المصدر: "موقع منظمة الصحة العالمية"

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