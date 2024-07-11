مباشر

الطلبات الأخيرة

    الصحة
    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 17:24 GMT

    الأطعمة الأكثر خطرا على الأسنان

    أعلن الدكتور أليكسي كابانوف خبير التغذية الروسي أن السكر والحمضيات والمكسرات تدمر مينا الأسنان بسرعة كبيرة.

    الأطعمة الأكثر خطرا على الأسنان
    Peter Cade / Gettyimages.ru



    ويقول الخبير في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء: "يحتل السكر المرتبة الأولى بفارق كبير. وبالإضافة إلى ذلك يلحق السكر الضرر بكامل الجسم، بالإضافة إلى الخطورة التي يشكلها على الأسنان لأن البكتيريا الموجودة في تجويف الفم تحوله إلى حمض عضوي يسبب تآكل مينا الأسنان".

    ووفقا له، تحتل المرتبة الثانية، الأطعمة الحامضة والحلوة - الحمضيات والعصائر والثمار الحامضة، لذلك لا ينصح بتناول العصائر في الصباح على الريق.

    ويشير الخبير، إلى أنه ينبغي الحذر عند تناول المكسرات والبذور وكذلك المشروبات الغازية. كما يجب عدم المبالغة في تناول الشاي والقهوة، لأن هذه المشروبات تساهم في تكوين طبقة على المينا، تستقر عليها البكتيريا وتتكاثر.

    المصدر: نوفوستي

    التعليقات

    أخبار العالم العربي

    رسالة من قناص في "القسام" حول يائير نجل نتنياهو خلال عملية قنص جنود إسرائيليين (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    عبد الملك الحوثي: جبهة حزب الله حجزت 100 ألف ضابط وجندي إسرائيلي

    أخبار العالم العربي

    الجيش الإسرائيلي يجري تحقيقا لـ"حدث نادر" عقب سقوط قتلى بصواريخ "حزب الله"

    أخبار العالم العربي

    مراسلتنا: إطلاق صواريخ من بينها الـ"بركان" باتجاه محيط موقع ومستوطنة شمال إسرائيل (فيديو)

    أخبار العالم

    مدفيديف يذكّر بـ"عازف البيانو" ويتنبأ بمستقبل "التسوية" الأوكرانية ونتائج العملية العسكرية الخاصة

    أخبار العالم

    الخارجية الإيرانية ترد على ادعاءات "الناتو" بدعم إيران لروسيا عسكريا في أزمة أوكرانيا

    أخبار العالم

    قائد قوات "أحمد" الخاصة: العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستنتهي في خريف عام 2024

    أخبار العالم

    "واشنطن بوست": اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة أصبحت في متناول الأيدي