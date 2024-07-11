



ويقول الخبير في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء: "يحتل السكر المرتبة الأولى بفارق كبير. وبالإضافة إلى ذلك يلحق السكر الضرر بكامل الجسم، بالإضافة إلى الخطورة التي يشكلها على الأسنان لأن البكتيريا الموجودة في تجويف الفم تحوله إلى حمض عضوي يسبب تآكل مينا الأسنان".

ووفقا له، تحتل المرتبة الثانية، الأطعمة الحامضة والحلوة - الحمضيات والعصائر والثمار الحامضة، لذلك لا ينصح بتناول العصائر في الصباح على الريق.

ويشير الخبير، إلى أنه ينبغي الحذر عند تناول المكسرات والبذور وكذلك المشروبات الغازية. كما يجب عدم المبالغة في تناول الشاي والقهوة، لأن هذه المشروبات تساهم في تكوين طبقة على المينا، تستقر عليها البكتيريا وتتكاثر.

المصدر: نوفوستي