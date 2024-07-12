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    الصحة
    تاريخ النشر: 12.07.2024 | 05:48 GMT

    أفضل الأطعمة لمن يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم

    كشفت البروفيسورة أولغا بوكيريا أخصائية أمراض القلب، العضو المراسل في أكاديمية العلوم الروسية، الأطعمة التي تساعد على تخفيض مستوى ضغط الدم المرتفع.

    أفضل الأطعمة لمن يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم
    fcafotodigital / Gettyimages.ru



    ووفقا لها، يعتبر ارتفاع مستوى ضغط الدم، أحد أكثر الأمراض انتشارا في العالم. ويمكن لأولئك الذين شخصت إصابتهم به أن يتوقعوا تصحيحا مستمرا بتناول الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب. ولكن لمساعدة الجسم على التعامل مع ارتفاع مستوى ضغط الدم، يجب على المصاب الاهتمام بنظامه الغذائي وممارسة النشاط البدني، مثل ركوب الدراجات أو السباحة أو المشي السريع، حيث إن 30 دقيقة فقط من النشاط يوميا تساعد على الشعور بتحسن كبير.

    وتشير إلى أنه يجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم تناول الرمان والثمار المختلفة. كما أن الأسماك الدهنية والمأكولات البحرية وزيت الزيتون والزيتون والخضروات الورقية الخضراء، أي الأطعمة التي تشكل أساس النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط، تساعد في السيطرة على ارتفاع مستوى ضغط الدم.

    وتقول: "يساعد النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط​، على الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والأمراض العصبية والسمنة والسكري، كما يحافظ على الشباب والجمال".

    وتدرج البروفيسورة في قائمة الأطعمة المفيدة لمن يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم- الشوكولاتة الداكنة والبقوليات والشوندر (البنجر) والثوم وبذور اليقطين والشيا وعباد الشمس والكتان.
    ووفقا لها، يساعد النوم الجيد والتأمل وممارسة نشاط بدني معتدل على التحكم بمستوى ضغط الدم أيضا.

    المصدر: doctorpiter.ru

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