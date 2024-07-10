وبهذا الصدد، حققت "يوغا العين" انتشارا واسع النطاق باعتبارها تمرينا مطلوبا للأفراد الذين يتطلعون إلى التخلص من النظارات بشكل دائم.

وهناك أدلة مدهشة تدعم قدرة هذه الطريقة التقليدية، التي يطلق عليها اسم "تمرين العيون"، على تحسين الرؤية بشكل كبير.

وتعتبر "يوغا العين" فئة فرعية من اليوغا الهندية القديمة، وتتضمن تمارين خفيفة للعين تهدف إلى تقوية عضلات العين وزيادة التركيز وتهدئة إجهاد العين.

وأكدت دراسات متعددة أن ممارسة "يوغا العين" بانتظام يمكن أن تؤدي إلى تحسينات ملحوظة في قصر النظر وطول النظر و"استغماتيزم النظر" (حالة تؤدي إلى تشوش الرؤية)، ما يحد من اعتماد الكثيرين على النظارات أو العدسات اللاصقة.

لكن الفوائد تتجاوز ذلك، بما في ذلك تخفيف إجهاد العين المزمن وتقليل الصداع، وحتى تحسين مستويات التركيز، وفقا لتقارير Gloucestershire Live.

ويُعتقد أن التركيز المكثف المطلوب والتنفس المنظم أثناء "يوغا العين"، يحفز الجهاز العصبي السمبتاوي (المسؤول عن التحكم بالإجهاد) على تنشيط الاسترخاء العميق.

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ويمكن أن تؤدي "يوغا العين" إلى إبطاء عملية الشيخوخة الطبيعية للوظيفة البصرية. وتشير الأبحاث إلى أن الممارسة المنتظمة لتمارين العين يمكن أن تساعد في الحفاظ على التحكم الحركي للعين، وتأخير ظهور حالات مثل طول النظر الشيخوخي (طول النظر المرتبط بالعمر).

وفيما يلي بعض الخطوات التي يمكن تجربتها:

- افرك يديك معا بقوة لمدة 10 ثوان لتوليد الحرارة، وضع راحة يدك بلطف على عينيك مع أخذ نفس عميق قبل الاسترخاء.

- الرمش بشكل متكرر.

- الجلوس أو الوقوف بشكل مستقيم: حافظ على استرخاء كتفيك ورقبتك مستقيمة وانظر للأمام.

- أغمض عينيك لمدة 10-15 ثانية وافتحها بسرعة، مع تكرار العملية.

- حرّك عينيك في مكانها حول المنطقة المحيطة (يمينا وإلى أعلى ويسارا ثم إلى أسفل) دون تحريك الرأس، في الاتجاهين.

- ارفع يدك أمامك على مستوى العين، وحركها يمينا ويسارا مع تتبعها بحركة العين.

المصدر: ميرور