مباشر

الطلبات الأخيرة

    الصحة
    تاريخ النشر: 10.07.2024 | 11:35 GMT

    "يوغا العين".. تمرين بسيط يمكن أن يحمي بصرك

    أصبح الحفاظ على صحة العين أكثر أهمية من أي وقت مضى مع دخول العصر الرقمي الذي يزيد من اعتمادنا على الهواتف والأجهزة اللوحية.

    "يوغا العين".. تمرين بسيط يمكن أن يحمي بصرك
    Deepak Sethi / Gettyimages.ru

    وبهذا الصدد، حققت "يوغا العين" انتشارا واسع النطاق باعتبارها تمرينا مطلوبا للأفراد الذين يتطلعون إلى التخلص من النظارات بشكل دائم.

    وهناك أدلة مدهشة تدعم قدرة هذه الطريقة التقليدية، التي يطلق عليها اسم "تمرين العيون"، على تحسين الرؤية بشكل كبير.

    وتعتبر "يوغا العين" فئة فرعية من اليوغا الهندية القديمة، وتتضمن تمارين خفيفة للعين تهدف إلى تقوية عضلات العين وزيادة التركيز وتهدئة إجهاد العين.

    وأكدت دراسات متعددة أن ممارسة "يوغا العين" بانتظام يمكن أن تؤدي إلى تحسينات ملحوظة في قصر النظر وطول النظر و"استغماتيزم النظر" (حالة تؤدي إلى تشوش الرؤية)، ما يحد من اعتماد الكثيرين على النظارات أو العدسات اللاصقة.

    لكن الفوائد تتجاوز ذلك، بما في ذلك تخفيف إجهاد العين المزمن وتقليل الصداع، وحتى تحسين مستويات التركيز، وفقا لتقارير Gloucestershire Live.

    ويُعتقد أن التركيز المكثف المطلوب والتنفس المنظم أثناء "يوغا العين"، يحفز الجهاز العصبي السمبتاوي (المسؤول عن التحكم بالإجهاد) على تنشيط الاسترخاء العميق.

    ويمكن أن تؤدي "يوغا العين" إلى إبطاء عملية الشيخوخة الطبيعية للوظيفة البصرية. وتشير الأبحاث إلى أن الممارسة المنتظمة لتمارين العين يمكن أن تساعد في الحفاظ على التحكم الحركي للعين، وتأخير ظهور حالات مثل طول النظر الشيخوخي (طول النظر المرتبط بالعمر).

    وفيما يلي بعض الخطوات التي يمكن تجربتها:

    - افرك يديك معا بقوة لمدة 10 ثوان لتوليد الحرارة، وضع راحة يدك بلطف على عينيك مع أخذ نفس عميق قبل الاسترخاء.

    - الرمش بشكل متكرر.

    - الجلوس أو الوقوف بشكل مستقيم: حافظ على استرخاء كتفيك ورقبتك مستقيمة وانظر للأمام.

    - أغمض عينيك لمدة 10-15 ثانية وافتحها بسرعة، مع تكرار العملية.

    - حرّك عينيك في مكانها حول المنطقة المحيطة (يمينا وإلى أعلى ويسارا ثم إلى أسفل) دون تحريك الرأس، في الاتجاهين.

    - ارفع يدك أمامك على مستوى العين، وحركها يمينا ويسارا مع تتبعها بحركة العين.

    المصدر: ميرور

    التعليقات

    أخبار العالم العربي

    وزير الخارجية الإسرائيلي يعلق بالعربية على فيديو "هدهد" حزب الله الجديد محذرا نصر الله

    أخبار العالم العربي

    إعلام عبري يكشف تقييم الجيش الإسرائيلي لمشاهد استطلاع "حزب الله" التي نشرها اليوم

    أخبار العالم العربي

    رصد "عيون الدولة"..ما الذي عاد به "هدهد" حزب الله هذه المرة من شمال إسرائيل؟ (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    السيسي يؤكد لرئيس الـ"CIA" الموقف المصري الرافض لاستمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة

    أخبار العالم

    مدفيديف يذكّر بـ"عازف البيانو" ويتنبأ بمستقبل "التسوية" الأوكرانية ونتائج العملية العسكرية الخاصة

    أخبار العالم

    زيلينسكي "ينتقد بشدة" زيارة مودي روسيا ولقاءه بوتين