



ويقول الطبيب في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء: "يحتوي الصنوبر على كمية كبيرة من الحمض الأميني أرغينين، وهو مانح معروف للنيتروجين في الجسم، الذي يتحول في الجسم إلى أكسيد النيتريك، الذي يريح الأوعية الدموية ويضمن تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية، ما يؤدي إلى تحسن الانتصاب والإثارة ".

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ووفقا له، للبطيخ الأحمر تأثير مماثل، لأنه يحتوي على كمية كبيرة من السيترولين الذي يتحول في الجسم إلى أرغينين، ما يؤدي إلى الشعور بـ "تأثير الفياغرا" الأساسي.

ويضيف: "يحتوي البروكلي (وخضروات الفصيلة الصليبية بشكل عام) على مادة الإندول -3-كاربينول. المفيدة للرجال لأنها تخفض مستوى هرمون الاستروجين وبالتالي تزيد هرمون التستوستيرون بصورة غير مباشرة. والتستوستيرون هو هرمون الرغبة الجنسية لدى الرجال والنساء على حد سواء".

ووفقا له، يمكن إدراج الأطعمة المحتوية على الزنك في هذه القائمة، لأن الزنك يساهم في تركيب هرمون التستوستيرون ويؤثر بصورة مباشرة على كمية الحيوانات المنوية. كما يمكن إضافة المحار والكاجو وبذور اليقطين ولحم البقر.

ويشير إلى أن للشوكولاتة الداكنة والقهوة تأثير خاص في الرغبة الجنسية، لأن الشوكولاتة الداكنة تحتوي على فينيل إيثيل أمين الذي يسبب مشاعر العاطفة والحب والرغبة. أما القهوة فتقلل من خطر الإصابة بضعف الانتصاب.

ووفقا له، يمكن لزيادة الرغبة الجنسية إضافة زيت الزيتون وجوز الهند ، لأنها غنية بأوميغا-3 وستكون مفيدة بسبب خصائصها المضادة للأكسدة والالتهابات.

المصدر: نوفوستي