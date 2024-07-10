إقرأ المزيد طبيب يكشف عدم فائدة العصائر الطازجة



ويقول الخبير في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء: "عادة لا يضاف السكر إلى العصائر الطازجة، كما لا يمكن الشك بأنها طبيعة، ولكن هناك جانب سلبي لها، العصير الطازج مركز للغاية وحامض، وخاصة عصير البرتقال، وشربه على معدة فارغة أمر سيء. كما أن شرب هذه العصائر يؤدي إلى تفاقم أمراض الجهاز الهضمي المزمنة وقد تزيد مستوى حموضة المعدة".

ووفقا له، تناول الفواكه كاملة هو أفضل منتج لميكروبيوم الأمعاء لأن الجسم يحصل على الألياف الغذائية أيضا وليس الفركتوز وحده. والجسم يمتص الألياف ببطء ما يحقق فائدة أكبر.

ويقول: "يؤدي تناول العصائر الطازجة إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم، ما يزيد من خطر الإصابة بداء السكري، وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون بالفعل من هذا المرض، فإن ارتفاع مستوى السكر عندهم أمر مرفوض".

ووفقا له، يقفز مستوى السكر في الدم عند تناول العصير الطازج لأنه يحتوي على الفركتوز فقط ولا يحتوي على الألياف الغذائية، لذلك يمتص فورا.

المصدر: نوفوستي