إقرأ المزيد فوائد وأضرار الفلفل الحلو



ويقول الخبير في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء: "الطماطم منتج مرتفع الحموضة ويمكن أن يزيد كثيرا من حموضة المعدة، لذلك من الأفضل عدم تناوله على معدة فارغة وعدم تناول أكثر من حبة طماطم واحدة في اليوم".

ووفقا له، يمكن أن يلحق تناول الثوم والبصل أضرار بالجهاز الهضمي لذلك من الأفضل تناولهما بحذر.

ويقول: "أما بالنسبة للفلفل الحلو، فيجب بالتأكيد عدم تناول أكثر من حبة واحدة منه في اليوم ومن الأفضل أن تكون مطبوخة. وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض الكبد والمرارة وكذلك ارتفاع حموضة المعدة فمن الأفضل لهم تجنب تناوله".

ويشير الخبير، إلى أن تناول الخضروات بكميات محددة يجلب فائدة كبير للجسم، لأن الألياف الغذائية الموجودة فيها تعتبر عنصرا مهما جدا لتحسين عمل الجهاز الهضمي.

المصدر: نوفوستي