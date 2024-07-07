إقرأ المزيد مواد مضادة للأكسدة بحتاجها الجسم دائما



الجزر- غني بالبيتا كاروتين الذي يتحول في الجسم إلى فيتامين А، الذي يعتبر أحد مضادات الأكسدة القوية التي تحمي البشرة من الشيخوخة الضوئية. وهناك دراسات أثبتت أن فعالية تناول الجزر (البيتا كاروتين) تضاهي استخدام واقي الشمس.

وبالإضافة إلى الجزر، يعتبر زيت عباد الشمس غير المكرر من مضادات الأكسدة القوية، لأنه يحتوي على فيتامين Е (توكوفيرول) الذي يعزز مقاومة الخلايا للتلف تحت تأثير الأشعة فوق البنفسجية.

أما أسماك عائلة السلمون فتحتوي على السيلينيوم الذي هو جزء من منظومة مضادات الأكسدة في الجسم، ويساعد على منع الشيخوخة المبكرة.

وتنسب إلى المواد الغنية بمضادات الأكسدة البطيخ الأحمر والطماطم الحمراء لأنها تحتوي على الليكوبين المضاد القوي للأكسدة ويحمي الجلد من تأثير الأشعة فوق البنفسجية بالإضافة إلى خصائصه المضادة للالتهابات.