مباشر

الطلبات الأخيرة

    الصحة
    تاريخ النشر: 07.07.2024 | 14:51 GMT

    مواد غذائية لها مفعول الواقي الشمسي في حماية البشرة

    تعتبر الشمس مصدرا للحياة، بيد أن تأثير الأشعة فوق البنفسجية سلبي على الجلد. وللوقاية منها يجب تناول مواد غذائية غنية بمضادات الأكسدة، مثل الجزر.

    مواد غذائية لها مفعول الواقي الشمسي في حماية البشرة
    Craig Lovell/ / Globallookpress


    الجزر- غني بالبيتا كاروتين الذي يتحول في الجسم إلى فيتامين А، الذي يعتبر أحد مضادات الأكسدة القوية التي تحمي البشرة من الشيخوخة الضوئية. وهناك دراسات أثبتت أن فعالية تناول الجزر (البيتا كاروتين) تضاهي استخدام واقي الشمس.

    وبالإضافة إلى الجزر، يعتبر زيت عباد الشمس غير المكرر من مضادات الأكسدة القوية، لأنه يحتوي على فيتامين Е (توكوفيرول) الذي يعزز مقاومة الخلايا للتلف تحت تأثير الأشعة فوق البنفسجية.

    أما أسماك عائلة السلمون فتحتوي على السيلينيوم الذي هو جزء من منظومة مضادات الأكسدة في الجسم، ويساعد على منع الشيخوخة المبكرة.

    وتنسب إلى المواد الغنية بمضادات الأكسدة البطيخ الأحمر والطماطم الحمراء لأنها تحتوي على الليكوبين المضاد القوي للأكسدة ويحمي الجلد من تأثير الأشعة فوق البنفسجية بالإضافة إلى خصائصه المضادة للالتهابات.

    التعليقات

    أخبار العالم العربي

    عمرو موسى: هناك خطة إسرائيلية للاستيلاء على كل أراضي فلسطين وسياسة تل أبيب عنصرية ولن نقبل بها

    أخبار العالم

    لابيد يؤكد عدم قدرة الجيش الإسرائيلي على خوض الحروب الطويلة ويكشف نقطة ضعفه

    أخبار العالم

    مدير الاستخبارات الأمريكية يتوجه إلى قطر للمشاركة في المفاوضات بشأن غزة

    أخبار العالم

    إعلام أوكراني: كييف مستعدة لنقل مقترحات سلام إلى روسيا عبر وسطاء

    أخبار العالم

    بايدن: لن أنسحب من الحملة الانتخابية إلا إذا نزل الله من السماء وأبلغني بعكس ذلك

    أخبار العالم العربي

    إعلام عبري: دوي صافرات الإنذار في مستوطنات عدة شمال إسرائيل وسماع دوي انفجارات في صفد (فيديو)

    أخبار العالم

    السفير الأمريكي لدى اليابان يعرب عن أسفه لجريمتي اغتصاب ارتكبها جنديان أمريكيان في اوكيناوا

    أخبار العالم

    الصورة العامة لستارمر تخفي "حقيقته".. ملحد وزوجته "يهودية" ويتخلى عن وعوده ببساطة

    أخبار العالم

    رئيس الوزراء السلوفاكي يدعم مبادرة أوربان للسلام في أوكرانيا

    أخبار العالم

    لافروف: حملة الانتخابات الأمريكية مشهد محزن

    أخبار العالم

    صحيفة ألمانية: تم التخطيط لتفجير خطوط أنابيب السيل الشمالي قبل 10 سنوات