وفي بودكاست استضافته الدكتورة روبي أوجلا، قالت الخبيرة المختصة، نيتو باجيكال: "أريد أن يأكل الناس الخضار النشوية مثل البطاطا مع القشرة. تعد البطاطا مصدرا رائعا للتغذية وتساعد على إبقائك ممتلئا. من الناحية المثالية، إذا كنت تريد طهي البطاطا، ضعها في الثلاجة ثم أعد تسخينها".

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وأضافت موضحة: "يزيد هذا من النشاء المقاوم، وبالتالي لا ترتفع مستويات السكر في الدم". مضيفة أن هذه الطريقة قد تحد من زيادة الوزن المرتبطة بتناولها.

وحثت استشارية أمراض النساء والتوليد، الأشخاص (خاصة أولئك الذين يعانون من اضطرابات هرمونية) على اتباع نظام غذائي متنوع. ووفقا للدكتور باجيكال، يجب علينا أن "نتجه نحو اتباع نظام غذائي نباتي كامل".

وفي ختام حديثها، قدمت باجيكال بعض النصائح لأولئك الذين يتطلعون إلى اتباع نظام غذائي أو نمط حياة جديد. واقترحت أنه بدلا من التغيير الجذري المتسرع، فمن الأفضل التأقلم تدريجيا مع النظام الجديد، على مدى فترة "من 3 إلى 6 أشهر".

المصدر: ميرور