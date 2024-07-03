وإذا قمت بتنظيف أسنانك لمدة دقيقتين مرتين يوميا، واستخدمت خيط تنظيف الأسنان في المساء وتجنبت الإكثار من الشوكولاتة، فقد تعتقد أنك حافظت على صحة فمك ونظافته جيدا.

ومع ذلك، هناك بعض الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الناس والتي يمكن أن تؤدي في الواقع إلى تجريد أسنانك من المينا.

ولا يؤدي ذلك فقط إلى جعل أسناننا أكثر عرضة للتسوس، مع زيادة حساسيتها، بل يمكن أن يحولها من بيضاء إلى اللون الأصفر.

وأوضحت طبيبة الأسنان، الدكتورة سورينا في مقطع فيديو حديث على حسابها عبر منصة "تيك توك"، ثلاثة أخطاء شائعة يرتكبها معظمنا والتي يمكن أن تحول اللون الأبيض إلى اللون الأصفر.

وقالت إن الخطأ الأول يكمن في استخدام فرشاة أسنان يدوية والإفراط في الفرك والتنظيف بشدة. وشرحت: "هذا التنظيف العدواني سيؤدي في الواقع إلى تآكل طبقة المينا البيضاء الجميلة ويكشف طبقة العاج الصفراء الموجودة تحتها".

كما حثت الدكتورة سورينا متابعيها على تجنب تناول الوجبات الخفيفة، موضحة أنه في كل مرة نتناول فيها طعاما، يدخل فمنا في "حالة حمضية".

مضيفة: "كلما زاد عدد المرات التي تتناول فيها الطعام في اليوم، تتعرض أسنانك لهجوم حمضي أكثر. وهذا يمكن أن يؤدي إلى تآكل طبقة المينا البيضاء وكشف طبقة العاج الصفراء الموجودة تحتها".

إقرأ المزيد اكتشاف ارتباط بين فقدان الأسنان وزيادة خطر السمنة

أما الخطأ الثالث الذي قد يتسبب في اصفرار الأسنان هو شرب المشروبات الغازية دون استخدام المصاصة.

وتنصح طبيبة الأسنان دائما بشرب المشروبات الغازية عن طريق المصاصة نظرا لارتفاع نسبة حموضتها. وأوضحت: "إذا كنت تستخدم المصاصة، فإنك تحد من الاتصال بين أسنانك والشراب وسوف تسبب تآكلًا أقل للمينا".

ولحماية الأسنان من التسوس، يوصي الخبراء بما يلي:

- نظف أسنانك مرتين في اليوم

- استخدم الخيط بين أسنانك

- تنظيف أسنان الطفل بمجرد ظهورها

- اجعل الأطفال يتبعون روتين تنظيف الأسنان

- تقويم الأسنان المشوهة

- إجراء فحوصات منتظمة للأسنان

ويؤكد الخبراء أيضا على ضرورة تقليل تناول السكر واتباع نمط حياة صحي، بما في ذلك تناول الطعام بشكل جيد، وعدم التدخين والحد من تناول الكحول والسكر.

المصدر: إكسبريس