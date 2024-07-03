مباشر

الطلبات الأخيرة

    الصحة
    تاريخ النشر: 03.07.2024 | 07:21 GMT

    نهج جديد في محاربة السرطان

    وجدت دراسة واعدة أن نهجا جديدا لعلاج السرطان المبكر، يُعرف باسم العلاج الإشعاعي (RLT)، يحد من خطر تطور ورم الغدد الصم العصبية المتقدم وكذلك الوفاة.

    نهج جديد في محاربة السرطان
    luismmolina / Gettyimages.ru

    قدمت نتائج التجربة السريرية، التي أجراها علماء في مركز Sunnybrook للعلوم الصحية وجامعة تورنتو، أول دليل على أن RLT ساعد على الحد من تطور أورام الغدد الصم العصبية العدوانية من الدرجة الثانية والثالثة في الجهاز الهضمي، عند تطبيقه في المراحل المبكرة للمرض بعد تشخيص المريض.

    وتبين أن العلاج يطيل متوسط ​​مدة "البقاء على قيد الحياة بدون تقدم المرض" من حوالي 8.5 إلى 22.8 شهرا.

    وقال الباحث الرئيسي في الدراسة، سيمرون سينغ، طبيب الأورام في جامعة Sunnybrook: "هذه الدراسة الأولى التي تظهر فعالية RLT كعلاج "الخط الأول" للسرطان المتقدم غير القابل للشفاء، أو أي سرطان آخر. وتعد هذه التجربة رائدة، ليس فقط للمرضى الذين يعانون من سرطان الغدد الصم العصبية، ولكن لجميع مرضى السرطان، لآثارها على ممارسة علاج السرطان على نطاق واسع".

    ووصف سينغ RLT بأنه "يغير قواعد اللعبة" في علاج السرطان، حيث يتم تطبيقه عن طريق الجراحة أو الأدوية أو الإشعاع.

    إقرأ المزيد
    نجاح المرحلة الأولى من الاختبارات السريرية لدواء روسي مضاد للسرطان
    نجاح المرحلة الأولى من الاختبارات السريرية لدواء روسي مضاد للسرطان

    وأضاف موضحا: "على الرغم من أنه إشعاعي من الناحية التقنية، إلا أنه يُعطى عن طريق العلاج الكيميائي عبر الدم حتى يصل إلى الموقع الدقيق للورم".

    ويتضمن RLT حقن النظائر المشعة (في هذه الحالة، عقار lutathera) من خلال الوريد. وتستهدف هذه الطريقة مستقبلات محددة للخلايا السرطانية، ما يوفر إشعاعا دقيقا لقتل الخلايا السرطانية مع الحفاظ على الأنسجة السليمة.

    وقيّمت الدراسة استخدام RLT مبكرا كعلاج "أول" للمرضى الذين تم تشخيصهم حديثا بأورام الغدد الصم العصبية المعوية المتقدمة من الدرجة 2 أو 3. 

    وقال سينغ إن النتائج تؤكد الفائدة السريرية للاستخدام المبكر لـ RLT ضد أورام عدوانية ومهددة للحياة. 

    يذكر أن معدل الإصابة بسرطان الغدد الصم العصبية يرتفع بسرعة، ولا يوجد سوى عدد قليل من العلاجات للمرضى. كما أنه مقاوم لمعظم العلاجات، ما يجعل علاجه صعبا.

    نُشرت الدراسة في مجلة The Lancet.

    المصدر: ميديكال إكسبريس

    التعليقات

    أخبار العالم

    "بوليتيكو" تنشر تقريرا عن أول خطوة سيتخذها ترامب تخص "الناتو" وأوكرانيا وجورجيا حال انتخابه رئيسا

    وبدأت أزمة كل شيء.. يبدو أن عصرا مظلما جديدا قد اقترب

    أخبار العالم العربي

    تقرير عبري: نصر الله غير مكانه بعد تلقيه تحذيرا من المخابرات الإيرانية بأن إسرائيل تنوي تصفيته

    أخبار العالم

    قناة "12" العبرية: رسالة لبنان السرية لإسرائيل.. بيروت مهتمة بالسلام وليس بالحرب

    أخبار العالم

    بن غفير: الشاباك والمدعي العام يحاولان القيام بضربات تستهدفني وهي محاولة لن تنجح

    أخبار العالم

    نيبينزيا ينتقد الرصيف الأمريكي الباهظ التكلفة في غزة ويعرض خيارا مثاليا كان يمكن للبيت الأبيض فعله

    أخبار العالم

    لواء احتياط إسرائيلي يطلق وصفا "جارحا" على نتنياهو وجنرالاته ويدعو لوقف حربهم في غزة فورا

    أخبار العالم

    هيئة البث الإسرائيلية: التحقيق مع بن غفير يهدف لإرضاء الجنائية الدولية

    أخبار العالم العربي

    الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية عسكرية مشتركة مع "المقاومة العراقية" استهدفت هدفا حيويا في حيفا (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    نائب نصر الله يمنح تل أبيب سبيلا وحيدا يضمن وقف حزب الله عملياته ضد إسرائيل ويمنع الحرب الشاملة

    أخبار العالم العربي

    "سرايا القدس" تنشر ملخصا لعملياتها ضد القوات الإسرائيلية

    أخبار العالم

    روحاني مخاطبا جليلي: إذا كان الاتفاق النووي سيئا لماذا صوّت عليه مجلس الأمن القومي خلال وجودك فيه

    أخبار العالم

    ريتر: ضربة قوات كييف على سيفاستوبول هجوم أمريكي على روسيا

    أخبار العالم

    خطوة متعمدة نحو التصعيد.. السفير الروسي في لاهاي يعلق على سماح هولندا بتصدير طائرات إف-16 لأوكرانيا

    أخبار العالم العربي

    "تتعمد إبراز مفاتنها".. النيابة العامة المصرية تنظر في واقعة القبض على بلوغر تنشر فيديوهات الفسق