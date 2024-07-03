مباشر

الطلبات الأخيرة

    الصحة
    تاريخ النشر: 03.07.2024 | 21:58 GMT

    "القاعدة -5".. تجنبك أضرار المكيفات في الطقس الحار

    يشير الدكتور سيرغي أغابكين إلى أنه من السهل في الطقس الحار الإصابة بالأمراض بسبب مكيفات الهواء.

    ar.wikipedia.org



    والعامل الحاسم في هذه المشكلة وفقا له، هو اختلاف درجة الحرارة بين الخارج والداخل، لذلك يوصي باستخدام أجهزة تبريد الهواء بصورة صحيحة، لكي لا تلحق الضرر بالصحة.

    ويشير الطبيب، إلى أنه يجب عند ضبط درجة حرارة مكيف الهواء، اعتماد صيغة بسيطة وهي: "-5"، أي يجب طرح خمس درجات من أعلى درجة حرارة خارج المنزل خلال النهار، وستكون درجة حرارة المكيف المثبتة وفقا لهذه الصيغة مريحة داخل المنزل.

    ويقول: "سيشعر الشخص أن الجو في المنزل أكثر برودة من الخارج، ولكن لا يوجد خطر من حدوث مشكلات صحية. فمثلا إذا كانت درجة الحرارة بالخارج 30 درجة، يجب ضبط مكيف الهواء على 25 درجة. وإذا كانت 25 درجة، على 20".

    وفقا له، حتى إذا كانت درجة الحرارة في الخارج 40 درجة، فستكون درجة الحرارة 35 درجة في الغرفة مريحة للجسم. لذلك يجب أن ندرك أن الفرق الكبير في درجات الحرارة -الانخفاض الحاد، يسبب تضيق الأوعية الدموية بسرعة، ما يؤدي إلى انخفاض مقاومة الجسم للعدوى.

    المصدر: فيستي. رو

    التعليقات

    أخبار العالم

    الصورة العامة لستارمر تخفي "حقيقته".. ملحد وزوجته "يهودية" ويتخلى عن وعوده ببساطة

    أخبار العالم العربي

    مصدران يكشفان لـ"رويترز" عن موقف "حزب الله" من رد "حماس" على مقترح وقف إطلاق النار في غزة

    أخبار العالم العربي

    "صليات من صواريخ الكاتيوشا وأسلحة أخرى".."حزب الله" ينشر ملخص عملياته ضد إسرائيل يوم الجمعة

    أخبار العالم

    أوربان يعلن عن إنجاز المهمة في زيارته لموسكو: حققت هدفي بفتح قنوات اتصال مباشر وبدء الحوار مع بوتين

    أخبار العالم

    الرئاسة التركية تنفي أي معلومات لديها عن نية أردوغان لقاء الأسد في روسيا

    أخبار العالم العربي

    تقرير عبري يرصد "الدمار الهائل" الذي لحق بالطبيعة في شمال إسرائيل والجولان "المحترق" (صور)