في الوقت نفسه، يقترح آخرون التخلي عن هذه العادة تماما، بحجة أنها يمكن أن تؤدي إلى استجابات نفسية سلبية وسلوكيات غير صحية عندما نرى رقما عاليا على الميزان.

وبهذا الصدد، يوصي العديد من الخبراء، أمثال نيك فولر، قائد برنامج أبحاث مركز تشارلز بيركنز في جامعة سيدني، باستخدام ميزان الوزن أسبوعيا، حتى عندما لا نحاول إنقاص الوزن، للأسباب التالية:

1. قياس الوزن الأسبوعي يساعد على إدارة وزنك

تؤكد الأبحاث أن قياس الوزن الذاتي المنتظم هو استراتيجية فعالة لإنقاص الوزن وإدارته، لأنه يساعد على زيادة الوعي بوزننا الحالي.

ووجدت مراجعة منهجية لـ 12 دراسة، أن المشاركين الذين قاسوا وزنهم أسبوعيا أو يوميا على مدار عدة أشهر، فقدوا وزنا أكثر مقارنة بالمشاركين الذين لم يقيسوا وزنهم بشكل متكرر. وكانت فائدة فقدان الوزن واضحة مع قياس الوزن الأسبوعي.

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ويمكن أن يساعد تتبع وزن الجسم أيضا في تحديد المشكلات الطبية مبكرا.

2. حسابات الوزن الأسبوعية للتقلبات الطبيعية

يمكن أن يتقلب وزن الجسم خلال يوم واحد وعبر أيام الأسبوع.

وتشير الدراسات إلى أن وزن الجسم يتقلب بنسبة 0.35% خلال الأسبوع، وعادة ما يكون أعلى بعد عطلة نهاية الأسبوع.

وهناك عدة أسباب لتقلبات وزن الجسم اليومية، حيث يرتبط العديد منها بمحتوى الماء في الجسم. وتشمل الأسباب الأكثر شيوعا ما يلي:

- نوع الطعام الذي نستهلكه

عندما نتناول وجبة عشاء تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات، سنزيد وزننا في اليوم التالي، نتيجة لحمل أجسامنا "مؤقتا" المزيد من الماء. ونحتفظ بـ 3-4 غرام من الماء لكل غرام من الكربوهيدرات المستهلكة لتخزين الطاقة التي نأخذها من الكربوهيدرات.

ويزداد محتوى الماء في أجسامنا أيضا عندما نستهلك الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح.

- الرياضة

إذا قمنا بوزن أنفسنا في صالة الألعاب الرياضية بعد التمرين، فهناك فرصة جيدة لأن نزن أقل بسبب فقدان السوائل الناتج عن العرق.

وتختلف كمية الماء المفقودة اعتمادا على شدة التمرين ومدته ودرجة الحرارة والرطوبة، بالإضافة إلى معدل العرق ومستوى الترطيب وغيرها من العوامل. وفي المتوسط، نفقد لترا واحدا من العرق خلال ساعة من التمارين متوسطة الشدة.

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- التغيرات الهرمونية

يمكن أن تؤثر التقلبات في الهرمونات خلال الدورة الشهرية أيضا على توازن السوائل. وقد تعاني النساء من احتباس السوائل، ويكتسبن وزنا مؤقتا يتراوح بين 0.5 إلى 2 كغ.

- حركات الأمعاء

يمكن أن يؤدي الذهاب إلى الحمام إلى فقدان الوزن بشكل بسيط ولكن فوري، حيث يتم التخلص من الفضلات من الجسم. وعموما، نتخلص من حوالي 100 غرام من الوزن من خلال حركات الأمعاء اليومية.

3. قياس الوزن الأسبوعي يجنبك هوس الميزان

يمكن لقياس الوزن بشكل متكرر أن يخلق هوسا بالأرقام الموجودة على الميزان، ويضر أكثر مما ينفع.

إذن ماذا يجب أن تفعل؟

يُنصح بقياس الوزن في اليوم والوقت نفسه، وفي البيئة نفسها كل أسبوع.

واستخدم أفضل المقاييس عالية الجودة التي يمكنك تحمل تكلفتها. وقم بتغيير البطاريات بانتظام وتحقق من دقتها.

المصدر: ساينس ألرت