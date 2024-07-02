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وتقول البروفيسورة غالينا نيكيفوروفا: "يكمن جوهر هذه التقنية في توسيع الثغرة (انخفاض على سطح اللوزتين) ومعالجة سطحها بموجة راديو، ما يؤدي بالنتيجة إلى ظهور حاجز عليها، لا تستطيع السموم والكائنات الحية الدقيقة اختراق سمك اللوزتين. وتحتوي اللوزتان في المتوسط على 16-20 ثغرة، ولكن عادة ما تعالج 5-7 ثغرات على كل جانب، لأنه من الضروري الحفاظ على وظيفتها. وباستخدام طريقتنا يمكن تجنب استئصال اللوزتين والحفاظ على هذا الجهاز الوقائي المهم لجهاز المناعة لدى الإنسان".

ويشير بيان المكتب الإعلامي، إلى أن الطريقة الجديدة يمكن أن تستخدم حتى في العيادات الخارجية لأنها تتميز بحد أدنى من النزيف، وتستغرق العملية تحت تخدير موضعي في المتوسط 15 دقيقة. وقد اتضح أن "معظم العمليات الأولى التي أجريت باستخدام هذه الطريقة كانت فعالة جدا، وحافظت على لوزتي المرضى ولم تعد هناك حاجة لاستئصالها بالإضافة إلى أنها منعت حصول مضاعفات لديهم وتعافوا تماما".

المصدر: تاس