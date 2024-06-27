جفاف القدمين وتشققها قد يكون علامة إنذار عن مرض خطير

أفادت طبيبة أن حالة الجلد في أسفل القدمين يمكن أن تخبرنا بالكثير عن صحتنا، وقد تكون علامة منذرة على الإصابة بأمراض الكبد.

وعلى الرغم من أن الجلد الخشن على القدمين يعد أمرا شائعا، وقد يكون بسبب نقص فيتامين أو ارتداء أحذية غير مناسبة، إلا أنه قد يكون ناجما عن شيء أكثر خطورة.

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وفي حلقة برنامج البودكاست الشهير Diary Of A CEO، كشفت الدكتورة ميندي بيلتز أن الجلد الجاف والمتشقق يمكن أن يكون علامة تحذيرية على الإصابة بأمراض الكبد.

وقالت: "إذا لاحظت جفاف الجلد وتشققه على قدميك، فقد تحتاج إلى التحدث إلى طبيبك. الجفاف والتشقق يظهران أنك لا تحصل على الدورة الدموية المناسبة لقدميك. لذلك من الممكن أن يكون الكبد لا يقوم بعمل جيد في إزالة السموم وإخراجها. الدورة الدموية لديك لا تصل بحرية إلى أسفل قدميك".

ويمكن تقسيم وظيفة الكبد إلى أربع فئات رئيسية، بما في ذلك الهضم، وتنظيف الدم، ودعم المناعة، وتخثر الدم. وغالبا ما تظهر العلامات التحذيرية لتلف الكبد أو فشله عندما يكون الكبد غير قادر على أداء وظائفه، على الرغم من أن الأعراض يمكن أن تختلف من فرد لآخر.

وقد يعاني المصابون بمرض الكبد المزمن من حكة الجلد. وقد تؤثر الحكة على جزء واحد فقط من الجسم، مثل القدمين أو الجسم بالكامل.

وقد يبدو الجلد المصاب أحمر اللون، خشنا، مع نتوءات أو شقوق. وعادة لا يؤدي حك هذه المناطق إلى توفير الراحة، وتميل الحكة إلى التفاقم أثناء الليل، ما يؤدي إلى اضطراب النوم.

ومع ذلك، يمكن أن يكون الكعب الجاف والمتشقق أيضا علامة على نقص فيتامين B3 أو أوميغا 3. وذلك لأن الكبد يصنع الصفراء، وهذه الصفراء هي التي تساعد الجسم على تكسير وامتصاص الفيتامينات والمواد المغذية التي تذوب في الدهون.

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ولكن إذا كان الكبد لا يعمل بشكل جيد بما فيه الكفاية، فسوف يواجه صعوبة في إنتاج كمية الصفراء اللازمة لاستخراج الفيتامينات والمواد المغذية. ويمكن أن يؤدي نقص فيتامين B3 أيضا إلى الإصابة بمرض البلاغرا، الذي تشمل أعراضه الإسهال والتهاب الجلد والخرف.

وقد يكون الجلد الجاف الشديد ناجما عن تليف الكبد الذي يحدث بسبب عدم قدرة الكبد على استقلاب فيتامين A، وهو عنصر غذائي مهم للحفاظ على صحة الجلد. وقد كشفت دراسة أجريت عام 2021، شملت 125 مشاركا تم تشخيص إصابتهم بتليف الكبد، أن 93.5% منهم يعانون من نقص فيتامين A.

وتشمل الأعراض الأخرى لضعف الكبد اليرقان، وهو اصفرار العينين والجلد، وتورم القدمين، واحتباس السوائل حول الوسط، والتغير المفاجئ في الوزن، واحمرار راحتي اليد وانخفاض وظائف المخ.

المصدر: ميرور