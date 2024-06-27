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أطعمة تساعد على التخلص من الكوليسترول

الصحة

أطعمة تساعد على التخلص من الكوليسترول
Gettyimages.ru fcafotodigital
صورة تعبيرية
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يشير الأطباء إلى أن النظام الغذائي اليومي يجب أن يحتوي على أطعمة معينة تساعد على التخلص من الكوليسترول.

ووفقا لهم، قبل كل شيء يجب عدم تجاهل الأفوكادو لأنه مصدر ممتاز للدهون الأحادية غير المشبعة وفيتامينات E وB9. كما يساعد الأفوكادو على تقليل مستوى الكوليسترول "الضار" وكذلك على تنظيف الأوعية الدموية من الدهون.

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ويشير الأطباء، إلى أن تناول التفاح بانتظام يعزز صحة القلب والأوعية الدموية. كما يساعد على تخفيض مستوى ضغط الدم وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وينصح الأطباء بتناول الخضروات الورقية لمكافحة الكوليسترول "الضار"- السبانخ والبروكلي والهليون لأنها تحفز عملية الهضم وعمل الغدد الصماء وتنظف الأوعية الدموية جيدا.

ويشير الأطباء إلى أن البقوليات تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية وتساعد في التخلص من الوزن الزائد. كما يجب ألا ننسى الأسماك الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية لأنها تساعد أيضا على خفض نسبة الكوليسترول. كما ينصحون بتناول المكسرات والشوفان وزيت الزيتون أيضا.

المصدر: نوفوستي

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