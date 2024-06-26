في حالة غريبة.. نمو شعر في حلق مدخّن شره!

أفادت تقارير بأن رجلا كان يدخن علبة سجائر يوميا لمدة 30 عاما، عانى من مضاعفات نادرة أدت إلى نمو شعر داخل حلقه.

زار المريض النمساوي الأطباء عام 2007 وهو يشكو من صوت أجش وصعوبة في التنفس وسعال مزمن، حيث كشف أنه بدأ التدخين في عام 1990 عندما كان عمره 20 عاما، كما أبلغ عن خروج شعرة في سعاله في إحدى المرات.

وعندما فحصه الفريق الطبي، اكتشف عدة شعرات تنمو من منطقة في حلقه "كان قد خضع لعملية جراحية فيها سابقا".

ورغم إزالة الشعر، إلا أنه استمر في النمو مرة أخرى، ما تسبب في عودة المريض إلى المستشفى كل عام لمدة 14 عاما.

وكشفت التقارير أن علاج هذه الحالة لم يتم إلا بعد توقف المريض (البالغ من العمر 52 عاما) عن التدخين، كما قام الفريق الطبي بحرق خلايا الشعر في حلقه عام 2022 لمنع عودتها.

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وتم تشخيص إصابة الرجل بنمو الشعر داخل القصبة الهوائية (أو في الحلق) في حالة نادرة للغاية، حيث لم يتم تسجيل سوى عدد قليل من الحالات المماثلة في الأدبيات الطبية.

وقال الخبراء إن التدخين يمكن أن يسبب التهابا في الأنسجة الموجودة في الحلق، ما قد يتسبب في تحول الخلايا الجذعية إلى بصيلات شعر، أو مجموعة من الخلايا والهياكل التي تسبب نمو الشعر.

وأوضح الأطباء في التقرير، الذي نُشر في المجلة الأمريكية لتقارير الحالة: "نحن نفترض أن بداية نمو الشعر كانت ناجمة عن تدخين المريض للسجائر. وهذا ربما حفز نمو الشعر داخل القصبة الهوائية. لكن، بالطبع، لا يمكن إثبات هذا الافتراض بسبب ندرة مثل هذه الحالات.

وأشار الفريق أيضا إلى أن المريض كان على وشك الغرق في عمر العاشرة، ما أدى إلى قطع القصبة الهوائية لوضع أنبوب هواء في مكانها حتى يتمكن من التنفس. ولاحقا، أغلقت الفتحة باستخدام غضروف وجلد من أذنه، مع اكتشاف نمو الشعر حول الجزء المزروع في الحلق.

المصدر: ديلي ميل