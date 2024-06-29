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أطعمة تنظف الجسم من السموم

الصحة

أطعمة تنظف الجسم من السموم
Globallookpress
صورة تعبيرية
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يشير الأطباء إلى أن الأطعمة المحتوية على الألياف الغذائية هي أفضل وسيلة للوقاية من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.

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ويشير موقع health-food.rf، إلى أنه وفقا للأطباء، على الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية، تناول اليقطين والهليون والثوم والملفوف والسبانخ وكذلك الكمثرى والبرقوق.

وبالإضافة إلى ذلك، تساعد الفواكه والخضروات والخضروات الورقية الغنية بالألياف الغذائية على تطهير الجسم من السموم، كما ينصح بتناول البقوليات والحبوب الكاملة، حيث لبعض أنواع الألياف خصائص مضادة للأورام.

ووفقا للدكتورة زهرة بافلوفا أخصائية الغدد الصماء، يسمح النظام الغذائي الغني بالألياف الغذائية بتخفيض خطر تطور سرطان القولون، حيث يكفي البدء بتناول 20 غراما من الألياف الغذائية في اليوم وزيادتها تدريجيا إلى 35 غراما.

المصدر: نوفوستي

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