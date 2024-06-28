"العلاج الدوائي الأول" لانقطاع التنفس أثناء النوم

كشفت دراسة عالمية عن إمكانات عقار مخصص لمرض السكري من النوع الثاني، اسمه "تيرزيباتيد"، كأول علاج دوائي فعال لانقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم (OSA).

يعرف OSA بأنه اضطراب يتميز بنوبات متكررة من التنفس غير المنتظم بسبب انسداد كامل أو جزئي في مجرى الهواء العلوي.

ويمكن أن يؤدي انقطاع التنفس أثناء النوم إلى انخفاض مستويات الأكسجين في الدم، ويمكن أن يرتبط أيضا بزيادة خطر الإصابة بمضاعفات صحية، مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

وشملت الدراسة 469 مشاركا تم تشخيص إصابتهم بالسمنة السريرية، ويعيشون مع OSA المتوسط ​​إلى الشديد، حيث تم تجنيدهم من مواقع في 9 دول مختلفة، بما في ذلك الولايات المتحدة وأستراليا وألمانيا.

واستخدم المشاركون (أو لم يستخدموا) علاج الضغط الهوائي الإيجابي المستمر (CPAP)، الأكثر شيوعا لانقطاع التنفس أثناء النوم. وتم إعطاء المرضى إما 10 أو 15 ملغ من "تيرزيباتيد" عن طريق الحقن، أو عقارا وهميا، مع متابعة آثار "تيرزيباتيد" على مدى 52 أسبوعا.

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ووجد الباحثون أن عقار "تيرزيباتيد" أدى إلى انخفاض كبير في عدد انقطاعات التنفس أثناء النوم، وهو مؤشر رئيسي يستخدم لقياس شدة انقطاع التنفس أثناء النوم (OSA).

ووصل المشاركون، الذين تناولوا العقار، إلى نقطة قد لا يكون فيها علاج CPAP ضروريا.

بالإضافة إلى ذلك، أدى العلاج الدوائي إلى تحسين الجوانب الأخرى المتعلقة بانقطاع التنفس أثناء النوم، مثل الحد من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتحسين وزن الجسم.

وقال أتول مالهوترا، المعد الرئيسي للدراسة، وأستاذ الطب في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو: "تمثل هذه الدراسة علامة بارزة في علاج OSA، حيث تقدم خيارا علاجيا جديدا واعدا يعالج المضاعفات التنفسية والأيضية".

وأضاف: "يفتح هذا الاختراق الباب أمام حقبة جديدة من علاج مشكلة انقطاع التنفس أثناء النوم للأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالسمنة، ما قد يغير طريقة تعاملنا مع هذه الحالة المنتشرة وعلاجها على نطاق عالمي".

وتشمل الخطوات التالية إجراء تجارب سريرية لفحص التأثيرات طويلة المدى لـ"تيرزيباتيد".

نشرت الدراسة في مجلة New England Journal of Medicine.

المصدر: ميديكال إكسبريس