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مركز غاماليا: اللقاح الروسي المضاد للسل لن يبقيه رفيقا للبشرية

الصحة

مركز غاماليا: اللقاح الروسي المضاد للسل لن يبقيه رفيقا للبشرية
Sputnik
صورة تعبيرية
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أعلن الدكتور ألكسندر غينزبورغ مدير مركز "غاماليا" لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، أن اللقاح الروسي المضاد للسل سيحمي من الإصابة بالمرض مستقبلا.

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ويشير غينزبورغ في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن هذا اللقاح قد يغير السل كوباء أي لن يبقى هذا المرض "رفيقا طبيعيا" للإنسان.

ويقول: "سيحمي اللقاح من العدوى، وإذا اجتاز الاختبارات بنجاح، فلن يكون مخصصا للأطفال فقط، بل للبالغين أيضا. ويعني هذا، من حيث المبدأ، أنه سيغيره كوباء، أي يمكننا القول أنه مع التطعيم الشامل، لن يبقى مرض السل رفيقا طبيعيا لجسم الإنسان والبشرية".

ووفقا له، سيكون اللقاح من حقنة واحدة، والاختبارات السريرية مستمرة حاليا وأن 40-50 بالمئة من المرضى قد حصلوا على اللقاح، ويتابع أطباء متخصصون تطور حالتهم.

المصدر: نوفوستي

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