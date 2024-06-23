طبيب: مواليد الربيع أكثر عرضة للإصابة بالتصلب المتعدد

أعلن الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، أن الأشخاص الذين ولدوا في موسم الربيع قد يكونوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض المناعة الذاتية، مثل التصلب المتعدد.

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ويشير مياسنيكوف، إلى أنه وفقا لنظرية مبنية على البيانات الإحصائية، يؤثر شهر الميلاد على الاستعداد للإصابة بمرض التصلب المتعدد.

ويقول: "يولد أقل عدد للمصابين بالتصلب المتعدد في شهري سبتمبر وأكتوبر، أما الأكثر عرضة للإصابة بالتصلب المتعدد فهم مواليد شهري أبريل ومايو. ولكن لماذا؟ يعتقد أن المرأة الحامل أصيبت بعدوى فيروسية، تنتقل إلى الطفل - وبعد مضي 15 عاما على ولادته تنشط هذه العدوى".

ووفقا له، يمكن أن يؤثر نقص فيتامين D وقلة ضوء الشمس خلال فترة الحمل سلبا في صحة الحامل. خاصة وقد أكدت نتائج المتابعة ارتباط الفيروسات بتطور أمراض المناعة الذاتية.

ويقول: "تسبب الإصابة بنوع محدد من الفيروسات تحولات مناعية. تؤدي إلى الالتهاب"، مشيرا إلى أن السبب الحقيقي للمرض غير معروف إلى الآن ولم يدرس دراسة كاملة.

المصدر: فيستي. رو