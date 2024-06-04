طبيب يوضح فائدة العسل في التئام الجروح والخدوش

يؤكد الدكتور ألكسندر مياسنيكوف أنه بمساعدة العسل يمكن تسريع عملية التئام وشفاء الجروح والخدوش.

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وفقا للطبيب، يعتبر العسل مادة حافظة طبيعية. وبالإضافة إلى ذلك العسل غني بالمواد المغذية والمفيدة، مشيرا إلى أنه في العصور القديمة كان يستخدم في عمليات التحنيط.

ويشير إلى أن العسل يعمل بفعالية في علاج الجروح القيحية والمزمنة التي لا تلتئم ولا تتجدد خلال فترة طويلة.

ووفقا له، لا يزال العسل مدرجا في قائمة التوصيات الدولية الرسمية الخاصة بعلاج الجروح.

المصدر: فيستي. رو