أساليب للتخفيف من التعرض لمواد سامة مسببة للسرطان

تُصنع بعض المنتجات اليومية "الأكثر ابتكارا" باستخدام مواد كيميائية تعرف باسم "البيرفلوروالكيل والبولي فلورو ألكيل" (PFAS) المقاومة للتلف والتحلل.

هناك حوالي 15000 مادة كيميائية مختلفة من PFAS (المواد الكيميائية الأبدية)، ولكل منها تركيب كيميائي مختلف قليلا، لكن جميعها تحتوي على رابطتين على الأقل من الكربون والفلور لمنع التلف، ما قد يؤدي أيضا إلى تراكمها واستمرارها في أجسامنا وبيئتنا لعقود.

ويمكن أن تنتشر في كل مكان، من مياه الأمطار والثلوج إلى التربة والمياه الجوفية، ونتيجة لذلك، تراكمت PFAS في السلسلة الغذائية ولدى البشر.

ولكن، يمكن تقليل التعرّض لـPFAS بشكل كبير عن طريق تجنب الاتصال بالعناصر المعالجة مباشرة بـ PFAS غير الضرورية، واختيار البدائل الخالية منها.

وفيما يلي 4 أنواع من المنتجات ينبغي البحث عنها:

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1. المنسوجات المقاومة للبقع

يمكن أن يتعرض الأشخاص لـ PFAS من خلال استنشاق الغبار الذي كان على اتصال بهذه المنتجات، وكذلك الاتصال المباشر والامتصاص عبر الجلد.

وتحتوي المنتجات المقاومة للبقع على PFAS واحد على الأقل، بما في ذلك حمض السلفونيك البيرفلوروكتاني (PFOS)، أو حمض البيرفلوروهكسان سلفونيك (PFHxS).

وعند شراء السجاد والأرائك، قم بتوفير المال ولا تستخدم خيار العزل الإضافي للبقع، إلا إذا كان هناك خيار مضمون خال من PFAS.

2. المواد الغذائية المغلفة وأدوات الطهي

تُستخدم PFAS في صناعة عبوات الوجبات الجاهزة والورق المقاوم للدهون والحاويات البلاستيكية، وحتى الأطباق والأوعية التي تستخدم لمرة واحدة. ومن المحتمل أن يؤدي تجنب الوجبات السريعة والتعبئة والتغليف التي تستخدم لمرة واحدة، إلى تقليل تعرضك لـ PFAS.

وتوجد PFAS أيضا في الكثير من أدوات الطهي غير اللاصقة. وبمجرد أن يبدأ الطلاء غير اللاصق في التقشر، استبدل المقالي بخيارات خالية من PFAS مثل السيراميك أو الفولاذ المقاوم للصدأ.

3. الملابس الخارجية

تم استخدام PFAS لتوفير خصائص العزل المائي للملابس الخارجية، مثل المعاطف والقفازات والسراويل.

وتقدم العديد من العلامات التجارية خيارات خالية من PFAS (راجع الملصقات لمزيد من المعلومات).

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4. مستحضرات التجميل

يتم استخدام PFAS بشكل روتيني في مستحضرات التجميل، بما في ذلك كريم الأساس والكونسيلر وأقلام الشفاه، بالإضافة إلى المنظفات ومنتجات الشعر والحلاقة.

وأظهرت دراسة حديثة أن مستحضرات التجميل يمكن أن تزيد في بعض الأحيان من قدرة PFAS على المرور عبر حاجز الجلد البشري إلى جسم الإنسان.

وقد تكون بعض PFAS سامة للبشر، ولها بعض الارتباطات بالسرطان ونمو الدماغ ومشاكل الإنجاب واختلال الهرمونات والسكري والسمنة.

وهناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات لتطوير المواد الكيميائية مع فهم أفضل لسلامتها قبل الإنتاج الضخم. وتكمن أفضل طريقة لتقليل تعرض الأشخاص لها، هي إزالة PFAS من السوق تماما.

التقرير من إعداد دانييل دراج، المحاضر في الصحة البيئية من جامعة برمنغهام.

المصدر: ساينس ألرت