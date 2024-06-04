أخصائي أورام: الإنجاب يخفض خطر الإصابة بسرطان الثدي

يؤكد الدكتور ألكسندر بتروفسكي رئيس قسم الأورام وسرطان الثدي في مركز بلوخين، أن خطر الإصابة بسرطان الثدي بين النساء اللاتي أنجبن أقل بنسبة 30 بالمئة من النساء اللاتي لم ينجبن.



ويقول: "يصل خطر الإصابة بسرطان الثدي خلال عمر المرأة إلى 15بالمئة، ويقل بين النساء بعد انقطاع الطمث اللاتي لديهن طفل واحد، بنسبة 13 بالمئة مقارنة بالنساء اللاتي ليس لديهن أطفال. أما لدى النساء اللاتي أنجبن 2 و3 أطفال فينخفض هذا الخطر بنسبة 19 و29 بالمئة على التوالي".

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ويوصي الأخصائي النساء لتخفيض خطر الإصابة بسرطان الثدي إنجاب أول طفل قبل بلوغ 25 عاما وعدم الامتناع عن الرضاعة الطبيعية.

ووفقا له، تخفض كل ولادة خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 7 بالمئة والرضاعة الطبيعية لمدة 12 شهرا بنسبة 4,5 بالمئة. ويرتبط هذا التأثير الإيجابي بالتغيرات التي تحصل في مستوى الهرمونات.

ويشير إلى أن المرأة التي أنجبت طفلا واحدا في عمر 30-34 عاما تتعرض لنفس مخاطر المرأة التي لم تنجب.

ويقول: "النساء اللاتي أنجبن قبل بلوغهن سن 25 عاما ينخفض خطر إصابتهن بسرطان الثدي بعد انقطاع الطمث بنسبة 35 بالمئة مقارنة بالنساء اللاتي لم ينجبن. وإذا أنجبن أول طفل في عمر 25 - 29 عاما، يزداد خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 11 بالمئة مقارنة بالنساء اللاتي أنجبن قبل سن العشرين. وإذا حدثت الولادة الأولى بعد سن الثلاثين، فإن خطر الإصابة بسرطان الثدي يزداد بنسبة 24 بالمئة، وهذا أمر مثير للقلق".

المصدر: نوفوستي