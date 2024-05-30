طبيب: تنظيف الأمعاء "هراء من القرون الوسطى"

يشير الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، إلى أن الكثيرين يلجأون في سعيهم للشفاء والتجديد بسرعة البرق والتخلص من السموم بشكل عشوائي إلى المعلومات والوصفات المنشورة في الإنترنت.

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ووفقا له، إن الثقة العمياء في مثل هذه المعلومات يمكن أن تكون خطيرة، خاصة عندما يتعلق الأمر بصحة عضو مهم مثل الأمعاء.

ويعتبر تنظيف الأمعاء من المواضيع الشائعة في شبكة الإنترنت، حيث هناك العديد من المقالات ومقاطع الفيديو تعرض وتقدم وصفات مختلفة لتحقيق هذا الهدف- تنظيف الأمعاء.

ووفقا له، يجب تصنيف جميع هذه المنشورات على أنها "هراء من العصور الوسطى".

ويقول: "عموما لا ينبغي قراءة هذه المقالات. ويجب أن نفهم أن الأمعاء عضو مهم جدا تعتمد عليه الصحة العامة ومنظومة المناعة، ويشمل هذا بصورة خاصة الأمعاء الغليظة، واستخدام هذه الوصفات طريق مباشر للإصابة بالأورام".

ويشير مياسنيكوف، إلى أن استخدام الطرق المنشورة في الإنترنت يؤدي إلى اختلال توازن ميكروبيوم الأمعاء، وتتضرر بصورة خاصة الكائنات الحية الدقيقة التي تكيفت للعيش في الجهاز الهضمي للإنسان.

المصدر: osnmedia.ru