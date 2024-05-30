الكمية المثالية لتناول الآيس كريم في اليوم

حددت الدكتورة أنجيليكا ديوفال خبيرة التغذية الروسية، كمية الآيس كريم المثالية التي يمكن تناولها في اليوم دون إلحاق أي ضرر بالصحة.

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وتشير الخبيرة إلى أن الكمية المثالية هي "حصة واحدة" من الآيس كريم (البوظة)، لأن هذا المنتج يحتوي على 400 سعرة حرارية.

وتقول: "تكفي هذه السعرات الحرارية للقيام بنشاط بدني مكثف لمدة ساعتين. وإذا أخذنا في الاعتبار أننا لا نأكل آيس كريم وحده خلال اليوم، بل نتناول أنواعا من الطعام، فلا ينصح بتناول الآيس كريم كل يوم. لأنه يحتوي على فائض كبير من السعرات الحرارية الإضافية، لا يمكن حرقها بسهولة".

ووفقا له، يجب تناول الآيس كريم الذي لا يحتوي على الصبغات والعناصر الكيميائية والمستحلبات والمواد الحافظة.

وتقول: "المبدأ الأساسي هو اختيار منتج طبيعي، حتى لو لم يكن جذابا وجميلا، لأنه بالإمكان تزيينه بالمربى مثلا، والشيء الرئيسي هو تناول الآيس كريم في النصف الأول من اليوم، حتى يكون لدى الشخص الوقت الكافي لحرق السعرات الحرارية التي حصل عليها".

وبالإضافة إلى ذلك تحذر الطبيبة من تناول الآيس كريم في الشارع، لأنه يلتقط التلوث من الهواء.

وتقول: "يمكن أن يسبب تناول الآيس كريم من رد فعل تحسسي وحتى حالات تسمم مختلفة. فإذا عطس شخص ما في مكان ما، فإن البكتيريا ستنتشر على الفور في مساحة تصل إلى نصف متر، لذلك من الأفضل تناول هذا المنتج في المنزل أو في مكان مغلق".

المصدر: NewsInfo. Ru