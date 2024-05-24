الدواء الروسي "MIR 19" يثبت فعاليته ضد جميع متغيرات الفيروس التاجي بما فيها FLiRT

أعلنت الوكالة الطبية البيولوجية الفيدرالية أن دواء "MIR 19" أثبت فعاليته ضد متحور "أوميكرون" وجميع المتغيرات الأخرى للفيروس التاجي المستجد.

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ويشير مصدر في الوكالة إلى أن الدواء "MIR 19" الذي ابتكره خبراء الوكالة فعال أيضا ضد المتغيرات الفرعية الجديدة للفيروس التاجي المستجد بما فيها المتغير FLiRT.

ويقول: "أظهر تحليل التسلسلات المتاحة للمتغيرات الفرعية لـ FLiRT أن دواء MIR 19 فعال ضدها أيضا".

ويذكر أن هيئة حماية المستهلك الروسية أعلنت عن اكتشاف 178 حالة إصابة في روسيا بالمتغير FLiRT، الذي أعراضه تشبه أعراض المتحور "أوميكرون" - الحمى والسعال والتهاب الحلق والضعف والصداع وألآم العضلات وفقدان حاستي الشم والتذوق.

المصدر: تاس