علامات سرطان الجلد "الميلانوما"

أوضحت الدكتورة أولغا ماشكوفا، أخصائية الأورام الجلدية العلامات التي تشير إلى الإصابة بالميلانوما (سرطان الجلد).

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وتقول الأخصائية: "الميلانوما مرض سرطاني خطير، يتجلى في نمو ورم خبيث في الجلد أو الأغشية المخاطية. يتطور من الخلايا الصباغية - الخلايا الصبغية المسؤولة عن إنتاج الميلانين وتراكمه في الشامات، التي يمكن أن تتحول إلى خلايا خبيثة تحت تأثير الأشعة فوق البنفسجية. ويحتل الورم الميلانيني في الوقت الحاضر المرتبة الثانية بين النساء والثالثة بين الرجال من حيث انتشار أمراض السرطان. على الرغم من أن مجموعة الخطر الرئيسية تشمل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما، إلا أن المرض أصبح يشخص لدى الشباب أيضا. وعموما في معظم الحالات يحدث هذا الورم في مناطق الجلد المكشوفة".

ووفقا لها، يمكن الاشتباه في العلامات الأولى لتطور المرض من خلال التغييرات التالية في الشامات: توزيعها غير المتكافئ أو ظهور حزوز فيها. ظهور بقع لونها: رمادي، أبيض، أسود، أحمر، بني داكن. نزيف، زيادة مقاسها، ظهور القشرة.

وتقول: "عند تغير مقاس الشامة أو لونها أو شكلها أو حوافها، يجب على الشخص استشارة طبيب مختص. لأنه يمكن الوقاية من معظم حالات هذا النوع من الأورام من خلال المراقبة الذاتية. لذلك يوصى بحماية الجلد بالملابس والقبعات والنظارات الشمسية. واستخدام مستحضرات ذات درجة حماية عالية من أشعة الشمس؛ تجنب فرط التعرض للأشعة فوق البنفسجية، والحد من التعرض لأشعة الشمس من الساعة 10 صباحا حتى 4 بعد الظهر".

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"