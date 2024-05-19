العلامات الرئيسية للعصاب

كشف الدكتور يوري فيالبا أخصائي العلاج النفسي علامات العصاب، ومنها: التقلبات المزاجية المتكررة والقلق والتعب واللامبالاة.



ويشير الدكتور إلى أن الاكتئاب ونوبات الهلع والبكاء والاضطراب هي أيضا من علامات العصاب "neurosis".

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ووفقا له، يمكن أن تظهر علامات العصاب أيضا على شكل مشكلات في التواصل، والضيق العاطفي دون سبب واضح، والسلوك المدمر، والتركيز على الوضع المؤلم، وعدم احترام الذات - المبالغة في تقديرها أو التقليل منها.

وبالإضافة إلى ذلك، قد يشير القلق المزمن، والخوف المبالغ به، والاستياء، والشعور بالذنب إلى العصاب. ويمكن أن تعبر الحكة الجلدية عن العصاب، وكذلك الصداع وألم في القلب، واضطرابات معوية، واضطرابات في الشهية - الإفراط في تناول الطعام أو الشره المرضي - وكذلك اضطراب النوم.

ومن جانبها تشير عالمة النفس الروسية أولغا شيرباكوفا، إلى أن تقليل مستوى القلق يسمح بالتوقف عن نسيان الأشياء المهمة. ووفقا لها، كقاعدة عامة، يفتقد الشخص شيئا مهما من الذاكرة بسبب عصاب الوسواس القهري. يمكن للشخص أن يقلل بنفسه من القلق أو بمساعدة أحد المتخصصين. ومن أجل ذلك تنصح بالنوم لمدة ثماني ساعات على الأقل يوميا، وتناول المزيد من الفواكه والخضروات الطازجة.

المصدر: aif.ru