"زهرة الآلام".. مكمّل خارق لتخفيف التوتر والقلق!

تعد مشاعر التوتر والقلق جزءا من التجربة الإنسانية، ولكن التعرض لها باستمرار يمكن أن يكون مزعجا وحتى منهكا.

وعلى الرغم من توفر الدعم والعلاج لمثل هذه المشكلات، إلا أن هناك طرقا يمكن من خلالها المساعدة في تخفيف مشاعر القلق.

وأظهرت الأبحاث أن مكملات "زهرة الآلام" (أو زهرة العاطفة)، وهي نبات عريشي متسلق يعود أصله لجنوب الولايات المتحدة، لها تأثير إيجابي على الحالة المزاجية، فضلا عن المساعدة في تحسين النوم.

Gettyimages.ru frederic gombert / 500px

ويقول خبراء الصحة إن هذه المكملات تساعد على "التخفيف المؤقت" لأعراض التوتر، مثل القلق الخفيف.

إقرأ المزيد

وترتبط خصائص "زهرة الآلام" المخففة للقلق، بالطريقة التي يمكن من خلالها رفع مستويات حمض غاما أمينوبوتيريك (GABA)، وهو مادة كيميائية يصنعها الدماغ للمساعدة في تنظيم الحالة المزاجية وإثارة مشاعر الهدوء.

وفي إحدى الدراسات، وجد العلماء أن الزهرة أعطت نتائج مماثلة للأدوية المضادة للقلق، عندما تناولتها الفئران.

وكشف بحث منفصل أن "زهرة الآلام الخارقة" قللت من القلق وعززت الذاكرة لدى الفئران، وقد يرجع السبب لزيادة مستويات GABA في الدماغ.

وينصح الخبراء بتناول مكملات "زهرة الآلام" كإضافة إلى علاجات القلق التقليدية.

المصدر: إكسبريس