طريقة مثبتة علميا انتشرت عبر "تيك توك" تخبرك متى تحتاج إلى شرب الماء!

كشف مقطع فيديو واسع الانتشار على منصة "تيك توك" عن طريقة بسيطة للتحقق من مستويات الترطيب لدي أي فرد، وهي طريقة فعالة للغاية.

ويظهر في الفيديو رجل يقرص الجلد على مستوى مفاصل أصابعه، وهو يقول: "فحص الجفاف. اضغط على طرف إصبعك هنا، وإذا تراجع إلى الأسفل، فأنت رطب".

إقرأ المزيد

ويمكن رؤيته يكرر العملية خلال الفيديو، ولكن هذه المرة، لا يعود جلده إلى مكانه، بل يظل مقروصا، ما يعني أنه يعاني من الجفاف.

وتوضح الدكتورة دانا بريمز، جراحة القدم التي تملك أكثر من مليوني متابع على "تيك توك": "يُعرف هذا باسم اختبار قرصة الجلد أو اختبار تورم الجلد. وعندما تكون رطبا جيدا، تتمتع بشرتك بمرونة أكبر وتعود سريعا إلى شكلها الأصلي بعد قرصها. ومن ناحية أخرى، يؤدي الجفاف إلى انخفاض مرونة الجلد وعودة أبطأ إلى طبيعته".

وهذه الحيلة مدعومة علميا، ويمكن أن تكون طريقة سهلة لاختبار مستويات الترطيب.

ويمكن أيضا تجربة الضغط على الجلد الموجود على ظهر يدك أو بطنك أو على الجزء الأمامي من صدرك أسفل عظمة الترقوة مباشرة، ووفقا لـ MedlinePlus، وإذا لم تعد بشرتك بسرعة إلى وضعها الطبيعي، فيجب شرب بعض الماء.

ومن ناحية أخرى، إذا كان من الصعب قرصة جلدك، فقد يكون ذلك علامة على الوذمة، ما يعني أن جسمك يحتوي على الكثير من السوائل ومتورم.

ويشار إلى أنه حتى الجفاف الخفيف، عندما يساوي فقدان السوائل 5% من وزن الجسم، يمكن أن يجعلك تشعر بالضباب قليلا. وتشمل الأعراض الأخرى الإصابة بالصداع أو الشعور بالعطش الشديد أو الدوار أو الارتباك، وفقا لمؤسسة "مايو كلينك".

إقرأ المزيد

جدير بالذكر أن الجفاف يعني نقصا كبيرا في الماء اللازم للجسم، وأسبابه عديدة ومتنوعة، ولكن أكثرها انتشارا الأمراض المنشطة لعملية التعرق والتقيؤ والإسهال، والتي تؤدي إلى فقدان الجسم للسوائل بسرعة وبكميات كبيرة. كما أن سوء التغذية والنشاط البدني والمناخ الحار والحميات الغذائية المقيدة هي أيضا من عوامل جفاف الجسم.

وفي الواقع، لم تتمكن الدراسات من تقديم توصيات دقيقة حول الكميات اللازمة لشرب الماء، لأن ذلك يعتمد على الاحتياجات الفردية من المياه والتي تعتمد على العديد من العوامل، مثل الصحة ومدى النشاط وحتى مكان العيش.

ولذلك، لا يمكن للجميع الالتزام بتوصية ثمانية أكواب في اليوم، لأنه قد لا تتناسب مع الجميع، وقد يكون من الأفضل الاستماع إلى الجسم لشرب الكمية الكافية يوميا.

المصدر: نيويورك بوست