مستشار السيسي: مصر في الطريق للقضاء على مسببات الإصابة بسرطان الكبد

قال محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة، إن البحث عن أسباب الإصابة بالأمراض مكون أساسي في البرنامج الصحي المصري.

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وأشار تاج الدين إلى أن مشكلات الكبد في مصر كانت مزمنة، مثل البلهارسيا والالتهاب الكبدي وأورام الكبد وبعض الأورام الأخرى التي وضعها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كأولوية في الكشف المبكر.

وأضاف: "مصر في الطريق للقضاء على مسببات الإصابة بسرطان الكبد، وكان السبب الرئيس هو التليف الناتج عن البلهارسيا، ولكن نجحت الدولة المصرية نجاحا كبيرا في القضاء على البلهارسيا".

وتابع: "جرى وضع مصر في المنطقة الذهبية للسيطرة على الالتهاب الكبدي C وهو بادرة طيبة جدا، إذ جرى علاج ملايين المرضى المصابين بهذا المرض وشُفي منه الغالبية العظمى وأصبحت الحالات نادرة جدا، بعدما كانت مصر أعلى دول العالم في معدلات الإصابة به".

يذكر أن سرطان الكبد يعد السبب الثالث للوفيات بالسرطان على الصعيد العالمي، حيث يصل معدل الوفيات إلى 75%.

المصدر: RT