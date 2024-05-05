كيف تعزز نمو الشعر الصحي؟

يحدث تساقط الشعر نتيجة عدد كبير من العوامل، بدءا من المشكلات الهرمونية وقصور الغدة الدرقية إلى أمراض المناعة الذاتية أو الحالات الجلدية.

وأوضح الدكتور الشهير، أمير خان، لمتابعيه على "إنستغرام"، أنه يمكن تعزيز نمو الشعر من خلال الغذاء اليومي، وقال: "تناول نظام غذائي متوازن غني بالبروتينات والفيتامينات والمعادن قد يساعد في تعزيز نمو الشعر".

وينصح خان بتناول البيض، الذي يحتوي على مستويات عالية من البروتين المفيد للشعر، وما يسمى البيوتين الضروري لبروتين الشعر والكيراتين.

إقرأ المزيد

وأشاد أيضا بالبيض لاحتوائه على الزنك (0.53 ملغ في بيضة كبيرة مسلوقة) والسيلينيوم، الذي "يدعم نمو الشعر الصحي".

ويوصي بإضافة التوت إلى النظام الغذائي، قائلا: "يحتوي التوت على فيتامين C اللازم لإنتاج الكولاجين الذي يمكن أن يقوي الشعر، والكثير من مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية الشعر من التلف".

ويدعو كذلك إلى تناول الخضار ذات الأوراق الخضراء الداكنة، مثل الكرنب والبروكلي، لأنها تحتوي على حمض الفوليك والحديد وفيتامين A وفيتامين C.

كما أشاد بأحماض أوميغا 3 الدهنية التي توجد غالبا في الأسماك، بما في ذلك سمك السلمون، وكذلك الجوز وبذور الكتان. وأوضح أن "المكسرات والبذور تحتوي أيضا على فيتامين E الذي يعتقد أنه مضاد للأكسدة صحي للشعر".

يذكر أن الإنسان يفقد حوالي 50 إلى 100 شعرة يوميا. وفي بعض الأحيان، يمكن أن يكون تساقط الشعر علامة تحذيرية لحالة طبية مثل نقص الحديد.

المصدر: ميرور