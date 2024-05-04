روسيا.. 100 متطوع يشاركون في اختبارات دواء العلاج الجيني للسرطان

سيشارك 100 متطوع في اختبارات دواء العلاج الجيني للسرطان AntionkoRAN-M، بصفته أول عقار روسي مضاد للأورام للعلاج الجيني غير الفيروسي.

وقد تقدم العلماء الروس بطلب إجراء المرحلة الثانية من الاختبارات السريرية للعقار، من أجل تقييم فعاليته. وقالت إرينا أليكسيينكو نائبة مدير مركز "موسكو" للتكنولوجيات الابتكارية إن 100 متطوع سيشاركون في هذه الاختبارات.

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يذكر أن المرحلة الأولى من الاختبارات السريرية للدواء جرت في روسيا في يناير عام 2023، دون أن تُظهر أية آثار جانبية. وكان المرضى مصابين بسرطان الجلد والساركوما الغضروفية وسرطان الثدي، وشارك في الاختبارات السريرية آنذاك 3 متطوعين فقط، وتكللت جميع الاختبارات بالنجاح.

جدير بالذكر أن العلاج الجيني للسرطان يعتبر علاجا واعدا في الوقت الراهن، لأنه يستهدف السبب الجذري للسرطان والتعويض عن الخلل في بعض الجينات. وفقا لموقع PubMed الإلكتروني فإن الاهتمام بالعلاج الجيني (GT) للسرطان يزداد بسرعة، ويجمع GT اليوم بين عدد من التقنيات التي تعمل على الخلايا السرطانية في الجسم وخارجه.

المصدر: تاس