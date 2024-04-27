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طبيب: الشخير يمكن أن يسبب مشكلات جنسية للذكور

الصحة

طبيب: الشخير يمكن أن يسبب مشكلات جنسية للذكور
Globallookpress Jochen Tack/imageBROKER.com
صورة تعبيرية
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يشير الدكتور ألكسندر مياسنيكوف إلى أن الشخير أو انقطاع التنفس في أثناء النوم يمكن أن يؤدي إلى مشكلات خطيرة، بما فيها مشكلات جنسية للذكور.

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ووفقا له، أثناء النوم يسقط الحنك الرخو بسبب الشخير، ويغلق مدخل الجهاز التنفسي، ما يؤدي إلى نقص الأكسجين (جوع الأكسجين) الدائم، وهذا يعاني منه جميع أعضاء الجسم.

ويقول: "هذا الأمر لا يتعلق بالشخير فقط، بل بتوقف التنفس. وغالبا ما يعاني هؤلاء الأشخاص من داء السكري، والسمنة، وارتفاع مستوى ضغط الدم وغير ذلك بكثير".

ويشير مياسنيكوف، إلى أنه لحسن الحظ يكفي في بعض الأحيان تشخيص سبب الشخير بصورة صحيحة ووصف قناع خاص يرتديه الشخص الذي يعاني من الشخير أثناء النوم للتخلص من هذه المشكلة، دون الحاجة لتناول الأدوية.

المصدر: فيستي. رو

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