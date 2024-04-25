تمكن رجل صيني مصاب بالشلل وبالغ من العمر 76 عاما من كتابة الحروف الهيروغليفية باستخدام غرسات عصبية مزروعة في دماغه.

أفادت بذلك بوابة Zhongxinshe الإخبارية نقلا عن العلماء في جامعة "تشجيانغ" في الصين.

وحسب الأخصائيين فإن الجهاز قام بفك تشفير الإشارات في دماغ المريض ونقل أمرا مناسبا إلى ذراع ميكانيكية كتبت الحروف الهيروغليفية على السبورة. وقد بلغت دقة تعرف الغرسة العصبية على الحروف الصينية التي تم تمثيل صورها بواسطة الرجل المشارك في التجربة نحو 91%.

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وكما أشار ناطق باسم الجامعة، فإن مثل هذه البحوث ستكون في المستقبل قادرة على مساعدة عدد كبير من المرضى ذوي القدرة المحدودة على الحركة. وعلى وجه الخصوص، سيكونون قادرين على التحكم بقوة التفكير في الهياكل الخارجية التي يتم تطويرها للمرضى الذين فقدوا قدرتهم على الحركة.

يذكر أن مجلة Nature Medicine كانت قد أفادت في وقت سابق بأن فريقا من علماء الفسيولوجيا العصبية الروس والأمريكيين تمكنوا من استعادة القدرة على المشي لرجل مشلول عن طريق زرع أقطاب كهربائية في الجزء التالف من الحبل الشوكي.

المصدر: تاس