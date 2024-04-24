أعراض غير اعتيادية للحساسية

تظهر على الجسم أعراض مختلفة عند الإصابة بنوبة تحسسية، لكن توجد أعراض أخرى قد تكون مجهولة بالنسبة للبعض أحيانا.

وحول الموضوع قالت الطبيبة الروسية والأخصائية في أمراض الحساسية، آنا شوليايفا:" أعراض الحساسية لها أشكال متنوعة، فقد تظهر عند البعض على شكل حكة في الجلد، وقد يعاني البعض من العطس المتكرر واحتقان الأنف، وقد تظهر على الجسم أعراض أخرى قد تكون غير مفهومة بالنسبة للمريض".

وأضافت:"من الأعراض غير التقليدية للحساسية أحيانا هي الحكة في الأذنين، فأعضاء السمع لدينا تتحسس جراء تعرضها للفيروسات والبكتيريا والفطريات وبعض العوامل الخارجية".

وأشارت الطبيبة إلى أن أحد ردود الفعل التحسسية هو ارتفاع درجة حرارة الجسم، وغالبا ما يكون هذا العرض كردة فعل على تناول بعض أنواع الأدوية أو عند التعرض للدغات الحشرات.

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ونصحت شوليايفا الذين يلاحظون ظهور أعراض غير مفهومة على الجسم أحيانا باللجوء إلى الطبيب فورا، وفي حال تبين للطبيب أن الأعراض سببها تحسسي فسيقوم بدوره بتحويل المريض إلى أخصائي بهذه الأمراض.

وكانت الطبيبة الروسية وأخصائية أمراض الرئة، أولغا غلادشينكو قد ذكرت خلال إحدى المقابلات أيضا أن أعراض الحساسية الموسمية من حبوب اللقاح قد تظهر على شكل سيلان وحكة في الأنف، واحمرار وتورمات في الجفون، والتهاب في الملتحمة، وصعوبة في التنفس.

المصدر: فيستي