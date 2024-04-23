"حدبة الرقبة" قد تكون علامة على مشاكل صحية رئيسية

تحدث "حدبة الرقبة"، أو ما يسمى بـ"الحداب" طبيا، عندما ينحني العمود الفقري بشكل مفرط للأمام، ما يتسبب في التواء الجزء العلوي من الظهر والرقبة.

وفي الآونة الأخير، تظهر هذه الحالة الجسدية بشكل أكبر بين الأشخاص، نتيجة الوضعية السيئة عند استخدام الهواتف الذكية والأجهزة الرقمية الأخرى.

ويمكن أن تشير "حدبة الرقبة" إلى بعض المشكلات الصحية الرئيسية.

وتقول ناديا أليباي، طبيبة العظام المقيمة في لندن: "يعاني العديد من الأشخاص المصابين بالحداب أيضا من صداع شديد بالإضافة إلى آلام في الرقبة والكتف والظهر".

وتشمل المضاعفات الأكثر خطورة لـ"حدبة الرقبة": عدم الاستقرار عند المشي والضعف والوخز في اليدين أو الذراعين، وسلس البول بسبب ضغط الأعصاب.

وتقول ناديا: "قد يبرز رأسك إلى الأمام أيضا، ما يزيد الضغط على قاعدة رقبتك".

ويمكن أن تساهم التمارين الرياضية في تقليص "حدبة الرقبة" عن طريق تقوية العضلات وتحسين المرونة. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تصحيح محاذاة العمود الفقري مع تقليل أي ألم أيضا.

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وتنصح ناديا بممارسة هذه التمارين:

1. تمديد الصدر

ضع ذراعيك على جانبي إطار الباب، بحيث تشكل زاوية 90 درجة مع كل ذراع. وتمدد إلى الأمام لاسترخاء العضلات.

2. تمديد الجزء العلوي من الظهر

- ضع يديك بشكل مسطح على طاولة.

- خذ خطوة إلى الوراء حتى يتم تمديد ذراعيك.

- أسقط رأسك وجذعك للأسفل بين ذراعيك.

3. شد الذقن

اجلس أو قف بشكل مريح، واضغط على ذقنك إلى الوراء بحيث تصبح رقبتك مستقيمة، واستمر في ذلك لمدة 10-20 ثانية.

المصدر: ذا صن