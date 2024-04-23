لأول مرة.. محاكاة حالة الدماغ في أثناء نوبة الصرع

قام فريق علمي بمشاركة متخصصين من ثلاث دول، وهي روسيا والهند وبلجيكا، لأول مرة بوضع نموذج رياضي لحالة الدماغ البشري أثناء نوبة الصرع.

وكما أفادت الخدمة الصحفية لبرنامج "أولويات 2030" التابع لوزارة التعليم والعلوم في روسيا، والذي يجري البحث في إطاره، فإن النتائج ستساعد في توسيع فهم المرض وستساهم في علاجه.

وأشارت الخدمة الصحفية إلى أن "ميزة النموذج تكمن في أنه يأخذ في الاعتبار اتصالات متعددة، بما في ذلك التفاعلات بين الخلايا العصبية وخلايا الدماغ المساعدة والخلايا الدبقية".

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وقد طور العلماء من جامعة "إيمانويل كانط " البلطيقية الفيدرالية في كالينينغراد الروسية والمعهد الهندي للإحصاء في كالكوتا والجامعة الكاثوليكية البلجيكية في لوفين نموذجا يحاكي إنتاج نشاط الدماغ أثناء نوبة الصرع. وتكمن خصوصيته في أنه يفحص اتصالات متعددة، بما في ذلك التفاعلات بين الخلايا العصبية وخلايا الدماغ المساعدة والخلايا الدبقية.

وحسب العلماء، فإن إشارات الاتصال المثيرة والمثبطة بين الخلايا العصبية توازن بعضها البعض عندما يعمل الدماغ بشكل طبيعي. ومع ذلك، ففي حال حدوث اضطرابات مثل الصرع، تتشكل نبضات مثيرة في أجزاء مختلفة من الدماغ، مما يؤدي إلى تنشيط المزيد من الخلايا العصبية. ونتيجة لذلك، تصبح منطقة كاملة من الدماغ ذات نشاط مفرط، ويتعرض المريض لتشنجات. وحتى الآن، لم يتمكن العلماء من وصف عملية تطور هذه الحالة المرضية بشكل كامل.

وقد حصل الآن الباحثون على نموذج تشكل مكوناته شبكة تشبه شبكة الخلايا العصبية والخلايا الدبقية في الدماغ. وقد قام العلماء بإقامة الاتصال بين عناصر النموذج بحيث تنتشر الإشارات من خلاله بشكل تلقائي ومتزامن، ويعكس سلوك النموذج هذا نشاطا مفرط التزامن ينشأ خلال إصابة المريض بنوبة الصرع.

وقال ألكسندر كراموف كبير الباحثين في مركز البلطيق للتكنولوجيا العصبية والذكاء الاصطناعي لدى جامعة "كانط":" نخطط في المستقبل لتحسين نموذجنا من خلال دراسة المواقف الأكثر واقعية من نمذجة الخلايا العصبية في الدماغ. ونحن مهتمون أيضا بدراسة التفاعلات الأكثر دقة بين خلايا الدماغ المختلفة لفهم العمليات التي تحدث في الدماغ المصاب بالصرع. ونأمل أن يكون نموذجنا موضع الاهتمام أثناء اختبار تأثير الأدوية المضادة للصرع المختلفة على الدماغ".

يذكر أن نتائج البحث قد نشرت في مجلة Physical Review العلمية.

المصدر: تاس