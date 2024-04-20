5 أطعمة غنية بالكولاجين قد تجعلك تبدو أصغر سنا!

يعد الحفاظ على المظهر الشبابي هدفا مهما للعديد من الأشخاص، خاصة مع ظهور التجاعيد والترهل والشيب المرتبط بالتقدم في العمر.

وكشف الدكتور ديف رايلي، كبير العلماء في Absolute Collagen، أن بعض التغييرات في النظام الغذائي يمكن أن تساعد على البقاء أصغر سنا لفترة أطول.

وأوضح أن الأطعمة الغنية بنوع من البروتين، المعروف باسم الكولاجين، تساعد في الحفاظ على الجلد قويا ومشدودا.

ويعد الكولاجين مكونا رئيسيا في الأربطة والأنسجة الضامة، وهو غني بخصائص التئام الجروح وتعزيز الجلد.

وقال رايلي إن الكولاجين يقلل من ظهور التجاعيد ويحسن نسيج الجلد بشكل عام، ويساعد على تعافي العضلات.

وفيما يلي 5 أطعمة غنية بالكولاجين، ينصح رايلي بتناولها:

الدجاج

قال رايلي إن الدجاج "ضروري" لإنتاج الكولاجين، "فالأحماض الأمينية والمعادن التي نحصل عليها من الدجاج، مثالية لتعزيز عمل الكولاجين في الجسم".

بياض البيض

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يعد بياض البيض مصدرا شائعا آخر للبروتين الذي يستخدمه رواد الصالة الرياضية، لكن فوائده لا تقتصر على تحسين واستشفاء العضلات فقط.

وأوضح رايلي: "إن بياض البيض غني بشكل خاص بالحمض الأميني الذي يسمى البرولين، وهو مكون أساسي للكولاجين وسيساعد البشرة على التوهج".

التوت

يعرف التوت بأنه فاكهة غنية بفيتامين C، الذي يساعد على تعزيز إنتاج الكولاجين داخل الجسم، وفقا للدكتور رايلي.

الثوم

قال رايلي إن الثوم يعد أيضا "عنصرا مهما في إنتاج الكولاجين".

وتابع: "إنه غني بمركبات الكبريت الضرورية لتشكيل ألياف الكولاجين والحفاظ على سلامة الأنسجة. ومن خلال إضافة الثوم إلى وجباتك، فإنك لا تعزز النكهة فحسب، بل تدعم أيضا بشرة مفعمة بالحياة".

البقوليات

تعتبر البقوليات، مثل الفول والعدس والحمص، "الخيار الأفضل" لدعم الكولاجين.

وقال رايلي: "البقوليات غنية بالبروتين والأحماض الأمينية الأساسية، وهي مفيدة جدا للمساعدة في إنتاج الكولاجين".

المصدر: إكسبريس