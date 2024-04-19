"مرض غامض" يثير الهلع في الأرجنتين!

دق فريق من الأطباء ناقوس الخطر بشأن مرض غامض يشبه الإنفلونزا و"كوفيد-19"، يصيب الأشخاص بحالة صحية حرجة في الأرجنتين، وفقا للتقارير.

وأصدر النظام الدولي لمراقبة الصحة العامة، ProMed، تحذيرا في 17 أبريل الجاري، بعد الإبلاغ عن 60 حالة إصابة بالمرض الغامض في بوينس آيرس. وهذه هي قاعدة البيانات نفسها التي حذرت السلطات لأول مرة من "كوفيد" في أواخر عام 2019.

وجاء في التحذير، الذي صدر بشكل مجهول "عبر شخص معروف لدى ProMed"، ما يلي: "في الثلاثين يوما الماضية، يبدو أن هناك زيادة في الالتهاب الرئوي غير النمطي الشديد الذي يتطلب رعاية فائقة في بوينس آيرس. وتؤثر الحالة على الشباب في الغالب دون عوامل خطر كبيرة".

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ورغم عدم إصدار أي تصريحات رسمية من قبل المسؤولين، تفيد التقارير أن المرضى يحتاجون إلى وسائل مساعدة على التنفس. كما أظهر أكثر من ثلث المصابين أعراض داء الببغائية، وهو مرض يسببه نوع من عدوى الكلاميديا الموجودة لدى الطيور.

ومع ذلك، أشار التحذير إلى أن العديد منهم ليس لديه تاريخ واضح للاتصال بالطيور.

ويثير داء الببغائية، المعروف أيضا باسم حمى الببغاء، القلق بسبب أعراضه الشبيهة بالإنفلونزا والتي يمكن أن تتطور إلى التهاب رئوي. ويؤثر بشكل خاص على كبار السن أو أولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، حسبما أفادت "ديلي ستار".

وحذر التنبيه أيضا: "على الرغم من أن داء الببغائية يبدو أنه السبب وراء بعض الحالات، إلا أنه قد يكون هناك أكثر من عامل متورط. وسيكون ProMED ممتنا للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه الحالات".

وأفاد موقع "ديلي ميل" أيضا أن الخبراء يحثون مسؤولي الصحة على عدم التعامل مع الوضع باستخفاف، على الرغم من التأكيدات بأنه "من غير المرجح أن تشكل الحالات تهديدا على نطاق أوسع".

المصدر: ميرور