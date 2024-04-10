طبيب: الأشعة السينية تزيد خطر الإصابة بسرطان الغدة الدرقية

حذّر الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف من أن التعرض للأشعة السينية يزيد من خطر الإصابة بسرطان الغدة الدرقية.

وخلال برنامجه الطبي الذي يقدمه على قناة"روسيا" قال الطبيب:"الأشعة السينية الناجمة عن الانفجارات النووية أو عن أجهزة التصوير الشعاعي الطبية قد تسبب الإصابة بسرطان الغدة الدرقية، لذا عندما يكون هناك تهديد بحدوث انفجار نووي فمن المهم للغاية تزويد الناس باليود الذي يعتبر عنصرا مهما لحماية الغدة الدرقية من آثار الإشعاع".

وأضاف:"الغدة الدرقية حساسة للغاية تجاه الأشعة السينية، والأشخاص الذين يتواجدون بالقرب من محطات الطاقة النووية هم بحاجة دوما لوجود مكملات غذائية تحوي على اليود في حقيبة الإسعافات الأولية الخاصة بهم، تقديم اليود للشخص في حال تعرضه للإشعاع هو الإسعاف الأولي لحمايته من سرطان الغدة الدرقية".

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وأشار الطبيب إلى أن الأشعة السينية الناجمة عن أجهزة التصوير الشعاعي الطبي لها تأثير مدمر على الغدة الدرقية أيضا، لذا فإن الأطباء والمختصين الذين على احتكاك مباشر مع هذه الأجهزة في المستشفيات لديهم مآزر واقية خاصة لحمايتهم من الأشعة.

المصدر: فيستي