متى ينبغي استبدال فرشاة الأسنان لتجنب الإصابة بالمرض؟

قدمت طبيبة الأسنان، هاجرا ساروار، بعض النصائح حول الوقت المناسب للتخلص من فرشاة أسنانك القديمة، سواء كانت يدوية أو كهربائية.

وتقول هاجرا: "ينصح باستبدال فرشاة أسنانك كل 3 أشهر، أو قبل ذلك إذا كانت شعيراتها مهترئة. فالشعيرات المهترئة أقل فعالية في تنظيف الأسنان واللثة".

وإذا كنت تعاني من نزلة برد، فمن الحكمة شراء فرشاة أسنان جديدة عندما تتحسن، لمنع أي فرصة للإصابة بالمرض مرة أخرى.

متى ينبغي تبديل رؤوس فرشاة الأسنان الكهربائية؟

توضح هاجرا: "كما هو الحال مع فرشاة الأسنان اليدوية، يوصى باستبدالها كل 3 أشهر، أو قبل ذلك إذا كانت شعيراتها متآكلة".

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واختر فرشاة أسنان كهربائية مزودة بمستشعر للضغط، وتأكد من تنظيف قاعدة المقبض بانتظام لوقف تراكم معجون الأسنان والماء. والتزم دائما بتعليمات الشركة المصنعة للعناية بأداتك الذكية.

متى ينبغي الحصول على فرش جديدة مخصصة لما بين الأسنان؟

تنصح هاجرا: "استبدل الفرش المخصصة لما بين الأسنان كل 7 إلى 10 أيام، أو قبل ذلك إذا بدت الشعيرات متهالكة، أو إذا بدأ السلك في التشوه. ويمكن أن تبلى بسرعة، خاصة مع الاستخدام المنتظم".

متى يمكن استبدال واقيات الفم؟

أوصت هاجرا: "إذا كنت تستخدم واقي الفم أثناء ممارسة الرياضة أو لعلاج صرير الأسنان، فاستبدله حسب الحاجة أو وفقا لتوصيات طبيب أسنانك. افحصه بانتظام بحثا عن علامات التلف".

المصدر: ميرور