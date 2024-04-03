دراسة تكشف مفتاح الشعور بالشباب والتجدد

وجدت دراسة جديدة أن النوم لمدة 7 إلى 9 ساعات في الليلة الواحدة يمكن أن يجعلك تشعر بأنك أصغر سنا بسنوات عند الاستيقاظ.

وأظهرت الدراسات أن مجرد الشعور بالشباب يرتبط بصحة عقلية وجسدية أفضل وعمر أطول.

وكتب عالما الأعصاب، ليوني بالتر وجون أكسيلسون، من معهد كارولينسكا السويدي: "تدعم نتائج دراستنا فكرة أن النوم، وهو ظاهرة بيولوجية حيوية، قد يحمل مفتاح الشعور بالشباب".

وأجرى بالتر وأكسيلسون تجربة شملت 429 بالغا تتراوح أعمارهم بين 18 و70 عاما، وتم استطلاع آرائهم حول مدى شعورهم بالشباب وصغر السن، وروتين النوم الخاص بهم ومدى شعورهم بالنعاس.

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وتبين أن أولئك الذين ناموا جيدا في المتوسط طوال الثلاثين يوما السابقة للتجربة، شعروا بأنهم أصغر بـ 5.8 سنوات من عمرهم الفعلي. وكل ليلة من النوم غير الكافي جعلت المشارك العادي يشعر بأنه أكبر عمرا.

وشملت تجربة بالتر وأكسلسون الثانية نحو 186 شخصا بالغا، لمعرفة كيفية تعاملهم مع 4 ساعات فقط من النوم لمدة ليلتين. وسُمح للمشاركين بالنوم 9 ساعات في ليلتين إضافيتين.

ووجد العالمان أن ليالي النوم المحدود جعلت المشاركين يشعرون بأنهم أكبر سنا بـ 4.4 سنة في المتوسط.

علاوة على ذلك، كانت مشاعر النعاس واليقظة مرتبطة ارتباطا وثيقا بتصورات العمر.

وتدعو الدراسة إلى إجراء أبحاث مستقبلية لمعرفة سبب ارتباط النوم بالعمر الذي نشعر به.

نشرت الدراسة في وقائع الجمعية الملكية B: العلوم البيولوجية.

المصدر: ساينس ألرت